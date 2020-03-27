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Футболист Эвертона с компанией был задержан за вождения в нетрезвом виде во время карантина. ФОТО

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Не все отнеслись к вопросу серьезно.

Футболист Эвертона с компанией был задержан за вождения в нетрезвом виде во время карантина. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

После объявления о карантине в большинстве европейских стран (ну как – во всех, кроме Белоруссии), футболисты послушно самоизолировались у себя дома.

Но все еще есть те, кто не особо переживает по поводу коронавируса.

Форвард "Эвертона" Умар Нияссе был остановлен патрульными недалеко от Манчестера.

Футболист Эвертона с компанией был задержан за вождения в нетрезвом виде во время карантина. ФОТО - изображение 1

Игрок был за рулем авто, в котором также находился его друг и две девушки.

Вся компания была явно нетрезвой.

Футболист Эвертона с компанией был задержан за вождения в нетрезвом виде во время карантина. ФОТО - изображение 2

Свидетели слышали, как полицейский сказал футболисту: "Вы хоть понимаете, что подвергли опасности других людей?".

Девушкам вызвали UBER и отправили по домам, а Умар с другом остались разбираться с представителями закона.

Футболист Эвертона с компанией был задержан за вождения в нетрезвом виде во время карантина. ФОТО - изображение 3

По информации местных СМИ, об инциденте тут же сообщили в клуб, где пообещали срочно принять меры в отношении игрока.

Возможно, это подействует и игрок все же проведет остаток карантина в условиях самоизоляции.

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В статье: Английская Премьер-лига Эвертон (Англия) Байе Умар Ниассе вТренде
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