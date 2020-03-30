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Форвард Атлетико постригся налысо, чтобы поддержать мать, которая борется с раком. ФОТО

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У футболиста удивительная история.

Форвард Атлетико постригся налысо, чтобы поддержать мать, которая борется с раком. ФОТО
UA-Футбол
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Анхель Корреа – удивительный футболист и человек.

Парнишка со сложным детством выбрался из бедного района Росарио, стал профессиональным футболистом, перешел в "Атлетико", перенес операцию по удалению опухоли одного из желудочков сердца, вернулся на поле, встречался с Папой Римским и многое другое.

La más linda del amor

Публикация от Angel Correa (@angelcorrea32)

Но беды аргентинца не заканчиваются.

Мать игрока Марсела сейчас борется с раком.

Женщина была главным вдохновителем всех подвигов спортсмена.

Отец семейства умер, когда Анхелю было 10, вскоре умер и старший брат, а потому о семье заботилась только она.

Порой приходилось голодать, чтобы ее дети поели.

Именно ради нее и семьи Корреа выкладывался на тренировках – он должен был стать успешным и обеспечить мать.

Недавно Анхель выложил у себя в инстаграме фото с матерью.

Футболист побрил голову налысо, чтобы поддержать женщину.

"Что такое мой шрам на груди по сравнению с этим? Просто татуировка", - говорит игрок.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Анхель Корреа Ла Лига вТренде
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