Форвард Атлетико постригся налысо, чтобы поддержать мать, которая борется с раком. ФОТО

Анхель Корреа – удивительный футболист и человек.

Парнишка со сложным детством выбрался из бедного района Росарио, стал профессиональным футболистом, перешел в "Атлетико", перенес операцию по удалению опухоли одного из желудочков сердца, вернулся на поле, встречался с Папой Римским и многое другое.

Но беды аргентинца не заканчиваются.

Мать игрока Марсела сейчас борется с раком.

Женщина была главным вдохновителем всех подвигов спортсмена.

Отец семейства умер, когда Анхелю было 10, вскоре умер и старший брат, а потому о семье заботилась только она.

Порой приходилось голодать, чтобы ее дети поели.

Именно ради нее и семьи Корреа выкладывался на тренировках – он должен был стать успешным и обеспечить мать.

Недавно Анхель выложил у себя в инстаграме фото с матерью.

Футболист побрил голову налысо, чтобы поддержать женщину.

"Что такое мой шрам на груди по сравнению с этим? Просто татуировка", - говорит игрок.