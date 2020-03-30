Форвард Атлетико постригся налысо, чтобы поддержать мать, которая борется с раком. ФОТО
У футболиста удивительная история.
Анхель Корреа – удивительный футболист и человек.
Парнишка со сложным детством выбрался из бедного района Росарио, стал профессиональным футболистом, перешел в "Атлетико", перенес операцию по удалению опухоли одного из желудочков сердца, вернулся на поле, встречался с Папой Римским и многое другое.
Но беды аргентинца не заканчиваются.
Мать игрока Марсела сейчас борется с раком.
Женщина была главным вдохновителем всех подвигов спортсмена.
Отец семейства умер, когда Анхелю было 10, вскоре умер и старший брат, а потому о семье заботилась только она.
Порой приходилось голодать, чтобы ее дети поели.
Именно ради нее и семьи Корреа выкладывался на тренировках – он должен был стать успешным и обеспечить мать.
Недавно Анхель выложил у себя в инстаграме фото с матерью.
No hay tregua para tu enemigo en el campo de batalla , pueden tocar tu cuerpo , pero tu alma es intocable , aunque desgarren tu carne , tú Fe es inquebrantable. No te robaran quien eres, tu espíritu es más fuerte. Esta guerra la tienes ganada sos nuestra guerrera te amamos ma
Футболист побрил голову налысо, чтобы поддержать женщину.
"Что такое мой шрам на груди по сравнению с этим? Просто татуировка", - говорит игрок.