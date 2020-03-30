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Тарас Степаненко с семьей отправились на пикник во время карантина. ФОТО

Новости
(3 голосов)

Неоднозначная ситуация.

Тарас Степаненко с семьей отправились на пикник во время карантина. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Сидеть в самоизоляции дико скучно.

Многие не выдерживают и отправляются подышать свежим воздухом.

Тарас Степаненко с семьей выбрались на пикник.

Жена футболиста Маргарита поделилась фотографиями с отдыха.

Тарас Степаненко с семьей отправились на пикник во время карантина. ФОТО - изображение 1Тарас Степаненко с семьей отправились на пикник во время карантина. ФОТО - изображение 2Тарас Степаненко с семьей отправились на пикник во время карантина. ФОТО - изображение 3Тарас Степаненко с семьей отправились на пикник во время карантина. ФОТО - изображение 4

При этом вчера же заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев подчеркнул важность самоизоляции.

"В нашем городе 74 человека имеют подтверждения инфицирования COVID19. Но до сих пор не все осознают значение слова карантин и ответственность. Карантин — это не каникулы и не отпуск с шашлыками. За его сознательное несоблюдение — штраф", - написал Пантелеев.

Стоит также отметить, что на фото четыре ребенка (у Тараса только три мальчика), а значит с семьей футболисты были либо друзья, либо ребенок друзей на попечительстве (что уже не соответствует требованиям самоизоляции).

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Украинская Премьер-лига вТренде
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Комментарии (6)
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Evgenariys (Чернигов)
30.03.2020 в 16:05
депортировать на бамбас, пусть заражает сепаренков, хоть как то стране поможет костолом-футболкоуронилипотоплалисьнегодяи плакальщик
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0
-1
миг-25 (киев)
30.03.2020 в 15:31
А донецких короновирус не берет-их генетически-национальная болезнь-Свиной грипп А что же Степаненко не поехал в Крым в гости к своему родному брату -Бывшему донецкому мусору который в 2014 перешел на службу к врагу в ФСБ и предал Украину Наверно Степа боится что в Киеве его и его бомжей могут ОБНУЛИТЬ и по частям отправить на Бамбасс
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-2
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
30.03.2020 в 15:24
Степа-автоген никогда умом не отличался... хотя футболер неплохой
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Мангол (Sumy)
30.03.2020 в 14:47
это он зря... щас всратые набегут... кококо, карантин, мывсеумрем!
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kre4et (Киев)
30.03.2020 в 14:59
Каждый воспринимает эту ситуацию по разному. Со своей стороны скажу, что не вижу ничего плохого в вылазке на шашлыки в семейном кругу, но контакты с чужими людьми недопустимы. Понимаю молодых, здоровых людей, которые не хотят себя ограничивать и имеют желание жить по полной, но увы необходимо учитывать, что от их действий могут зависеть жизни других людей. Не жалко стариков?
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0
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K-Spirit (Киев)
30.03.2020 в 14:36
А нам татарам все равно, шо водка, шо пулемет, абы с ног сшибало.
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