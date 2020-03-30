Тарас Степаненко с семьей отправились на пикник во время карантина. ФОТО

Сидеть в самоизоляции дико скучно.

Многие не выдерживают и отправляются подышать свежим воздухом.

Тарас Степаненко с семьей выбрались на пикник.

Жена футболиста Маргарита поделилась фотографиями с отдыха.

При этом вчера же заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев подчеркнул важность самоизоляции.

"В нашем городе 74 человека имеют подтверждения инфицирования COVID19. Но до сих пор не все осознают значение слова карантин и ответственность. Карантин — это не каникулы и не отпуск с шашлыками. За его сознательное несоблюдение — штраф", - написал Пантелеев.

Стоит также отметить, что на фото четыре ребенка (у Тараса только три мальчика), а значит с семьей футболисты были либо друзья, либо ребенок друзей на попечительстве (что уже не соответствует требованиям самоизоляции).