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Французский канал в своем сюжете перепутал Лео Месси с его скандальным двойником. ФОТО

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Несложно спутать.

Французский канал в своем сюжете перепутал Лео Месси с его скандальным двойником. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

На телевиденье порой случаются разные конфузы.

Французский канал М6 решил рассказать зрителям о спортсменах, которые сделали большие пожертвования на борьбу с коронавирусом.

Среди прочих, в кадре оказался и Лионель Месси.

Или не совсем он?

Общественность тут же подняла на смех канал – вместо форварда "Барселоны" они показали фото его двойника.

Реза Парастеш давно известен своим удивительным сходством с аргентинской легендой.

Ранее иранец уже признавался, что пользуется большим вниманием у женщин, выдавая себя за футболиста.

Летом стало известно, что минимум 23 девушки подавали на него в суд за сексуальные домогательства.

Сам Реза признается, что на самом деле он никого и ни к чему не склоняет – на нем просто сами виснут, считая его знаменитостью.

Также Парастеш убеждает, что не прибегал к операциям и все дело только в природном сходстве.

Теперь вот еще и ТВ-каналы начали их путать.

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В статье: Лионель Месси Барселона Ла Лига вТренде
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