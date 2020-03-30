Французский канал в своем сюжете перепутал Лео Месси с его скандальным двойником. ФОТО
Несложно спутать.
На телевиденье порой случаются разные конфузы.
Французский канал М6 решил рассказать зрителям о спортсменах, которые сделали большие пожертвования на борьбу с коронавирусом.
Среди прочих, в кадре оказался и Лионель Месси.
Или не совсем он?
Journalisme 2.0 ne pas reconnaître Messi de son sosie ! Incroyable M6. Une honte #m6 #messi #don #sosie pic.twitter.com/9vF7juZPOd— Nordine8833 (@Chamakh8833) March 28, 2020
Общественность тут же подняла на смех канал – вместо форварда "Барселоны" они показали фото его двойника.
Реза Парастеш давно известен своим удивительным сходством с аргентинской легендой.
Ранее иранец уже признавался, что пользуется большим вниманием у женщин, выдавая себя за футболиста.
Летом стало известно, что минимум 23 девушки подавали на него в суд за сексуальные домогательства.
Сам Реза признается, что на самом деле он никого и ни к чему не склоняет – на нем просто сами виснут, считая его знаменитостью.
Также Парастеш убеждает, что не прибегал к операциям и все дело только в природном сходстве.
Теперь вот еще и ТВ-каналы начали их путать.