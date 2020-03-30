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Хавбек Мариуполя записал социальный ролик на фоне дымящих труб завода

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С экологией в Мариуполе действительно беда

Хавбек Мариуполя записал социальный ролик на фоне дымящих труб завода
Новина українською

Полузащитник "Мариуполя" Игорь Тищенко снял социальный ролик, в котором призвал общество заменять пластиковые пакеты на бумажные.

При этом Игорь выбрал очень интересную локацию для съемок, произнеся свою речь на фоне одного из дымящих заводов (видимо, Мариуполя), тем самым, судя по всему, дал понять, что не только от пластика страдает экология.

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В статье: ФК Мариуполь Игорь Тищенко
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