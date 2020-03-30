Хавбек Мариуполя записал социальный ролик на фоне дымящих труб завода
С экологией в Мариуполе действительно беда
Полузащитник "Мариуполя" Игорь Тищенко снял социальный ролик, в котором призвал общество заменять пластиковые пакеты на бумажные.
При этом Игорь выбрал очень интересную локацию для съемок, произнеся свою речь на фоне одного из дымящих заводов (видимо, Мариуполя), тем самым, судя по всему, дал понять, что не только от пластика страдает экология.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...