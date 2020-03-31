Что не так с твоей головой? Макси Лопес отчитал Ванду Икарди за перевоз детей из Франции в Италию

В Италии продолжают борьбу с пандемией коронавируса, которая уносит жизни тысяч людей.

Но Ванда Икарди вирусов не боится.

Жена нападающего ПСЖ в разгар эпидемии привезла детей из Франции в Италию.

Это вызвало бурю негодования у бывшего мужа Ванды и отца троих ее детей Макси Лопеса.

"Я просто хочу понять, о чем ты думала, когда нарушила карантин во время эпидемии. Все вокруг просят тебя оставаться дома – но ты подвергаешь наших детей риску и перевозишь их в центр пандемии. Что не так с твоей головой? Самое ценное сейчас – это здоровье наших детей. Я в бешенстве. Если ты не можешь соблюдать карантин ради себя, то сделай это хотя бы ради детей. Ты мать пятерых детей, но явно не особо это понимаешь", - разразился тирадой аргентинец.

Действительно, странный шаг.