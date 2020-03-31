Известный футболист призвал всех соблюдать изоляция, а потом поехал на вечеринку и устроил аварию. ФОТО

Этот сезон стал прорывом для Джека Грилиша.

Полузащитник вывел «Астон Виллу» в АПЛ, стал одним из лучших игроков сезона и заинтересовал целый ряд ТОП-клубов.

На этом фоне как-то и подзабылось бурное прошлое капитана «вилланов».

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Вот только он сам решил напомнить об этом.

Но для начала он все же призвал всех оставаться дома, соблюдать карантин, выходить только за продуктами или на разминку, а также держать дистанцию в 2 метра.

Все правильно – вот только сам футболист тут же отправился на вечеринку, после которой утроил аварию, протаранив две машины.

На следующий день во всех СМИ были фото Джека возле разбитого авто в одном шлепанце.

Полиция сейчас проводит расследование – был ли за рулем непосредственно Грилиш и в каком он находился состоянии.

Сам игрок записал новое видео, теперь с извинениями.

«Я понимаю, что это трудное для всех время, момент изоляции, но я получил приглашение от друга и поехал к нему. Я был глуп и прошу не повторять моих ошибок. Оставайтесь дома», - сказал Джек.

В клубе уже сообщили, что футболист был оштрафован.

И вроде бы обычная история, далеко не первый раз футболист делает глупости и попадает в заголовки газет.

Печально то, что сам Грилиш много работал, чтобы открепить от себя образ раздолбая и гуляки – и буквально одним поступком перечеркнул все старания.