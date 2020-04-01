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Секс с ним уничтожил мои колени. Известная модель рассказала о жизни с легендой Милана

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Секс с ним уничтожил мои колени. Известная модель рассказала о жизни с легендой Милана
UA-Футбол
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Мартина Коломбари было дико популярна в Италии 90-х годов.

В 91-м она выиграла титул "Мисс Италия", когда ей было всего 16 лет и стала самой молодой победительницей конкурса.

На тот же период пришелся расцвет и Алессандро Костакурты, выигрывавшего титулы с "Миланом".

Неудивительно, что пара сошлась, а уже в новом веке, в 2004-м – сыграли свадьбу.

Однако, как заявляет женщина, ей пришлось пойти на жертвы в отношениях с футболистом.

В частности, интимная жизнь с игроком повлекла травмы коленей.

Checking

Публикация от Martina Colombari (@martycolombari)

"Секс с Алессандро уничтожил мои колени.

Я закончила карьеру, потому что не могла показывать колени", - рассказала бывшая модель.

Впрочем, они до сих пор вместе и воспитывают сына, которого назвали Ахиллес.

А сама Коломбари активно ведет инстаграм, на который подписано чуть меньше миллиона человек.

Колени показывать не стесняется и выглядят они отлично, как и сама 44-летняя Мартина.

1.1.2020

Публикация от Martina Colombari (@martycolombari)

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В статье: Серия А Алессандро Костакурта Милан (Италия) вТренде
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