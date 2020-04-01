Секс с ним уничтожил мои колени. Известная модель рассказала о жизни с легендой Милана
Вопросов больше, чем ответов.
Мартина Коломбари было дико популярна в Италии 90-х годов.
В 91-м она выиграла титул "Мисс Италия", когда ей было всего 16 лет и стала самой молодой победительницей конкурса.
Indovina un po’ .... !?!?!?!!!!! Repost from @corriere using @RepostRegramApp - Per la serie #natalevintage abbiamo scovato nei nostri archivi questo bellissimo scatto. Vi diamo qualche indizio: la foto è stata scattata nel 1991 a Riccione e la protagonista era stata eletta Miss Italia nel settembre precedente. L'avete riconosciuta? Se sì, taggatela ( Archivio Corriere della Sera, testi a cura di @sclaunich)
На тот же период пришелся расцвет и Алессандро Костакурты, выигрывавшего титулы с "Миланом".
Неудивительно, что пара сошлась, а уже в новом веке, в 2004-м – сыграли свадьбу.
Однако, как заявляет женщина, ей пришлось пойти на жертвы в отношениях с футболистом.
В частности, интимная жизнь с игроком повлекла травмы коленей.
"Секс с Алессандро уничтожил мои колени.
Я закончила карьеру, потому что не могла показывать колени", - рассказала бывшая модель.
Впрочем, они до сих пор вместе и воспитывают сына, которого назвали Ахиллес.
А сама Коломбари активно ведет инстаграм, на который подписано чуть меньше миллиона человек.
Колени показывать не стесняется и выглядят они отлично, как и сама 44-летняя Мартина.