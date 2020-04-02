Морозюков много не бывает. 4-летний сын Иры и Коли тоже завел страницу в инстаграме. ФОТО

Семейство Морозюков, наверное, можно назвать самым эпатажным в украинском футболе.

Можно по-разному относиться что к Коле, что к Ире, но сложно отрицать – скучно с ними не бывает.

Сейчас супруги заперты на карантине в разных странах и балуют фанатов веселыми видео.

Коля дает уроки кулинарии.

Ира упражняется с туалетной бумагой.

Но теперь в их команде пополнение.

Свою страницу в инстаграме завел самый младший член семейства – 4-летний Илья.

Мальчик тоже занимается футболом (что не удивительно), что и показывает у себя на странице.

Растет смена Коле?