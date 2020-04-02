Морозюков много не бывает. 4-летний сын Иры и Коли тоже завел страницу в инстаграме. ФОТО
Следующее поколение.
Семейство Морозюков, наверное, можно назвать самым эпатажным в украинском футболе.
Можно по-разному относиться что к Коле, что к Ире, но сложно отрицать – скучно с ними не бывает.
Сейчас супруги заперты на карантине в разных странах и балуют фанатов веселыми видео.
Коля дает уроки кулинарии.
Ира упражняется с туалетной бумагой.
Но теперь в их команде пополнение.
Свою страницу в инстаграме завел самый младший член семейства – 4-летний Илья.
Мальчик тоже занимается футболом (что не удивительно), что и показывает у себя на странице.
Растет смена Коле?
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