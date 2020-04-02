  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Морозюков много не бывает. 4-летний сын Иры и Коли тоже завел страницу в инстаграме. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Следующее поколение.

Морозюков много не бывает. 4-летний сын Иры и Коли тоже завел страницу в инстаграме. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Семейство Морозюков, наверное, можно назвать самым эпатажным в украинском футболе.

Можно по-разному относиться что к Коле, что к Ире, но сложно отрицать – скучно с ними не бывает.

Сейчас супруги заперты на карантине в разных странах и балуют фанатов веселыми видео.

Коля дает уроки кулинарии.

Ира упражняется с туалетной бумагой.

Но теперь в их команде пополнение.

Свою страницу в инстаграме завел самый младший член семейства – 4-летний Илья.

Мальчик тоже занимается футболом (что не удивительно), что и показывает у себя на странице.

Растет смена Коле?

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Николай Морозюк вТренде Ирина Морозюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...