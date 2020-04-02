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Ирина Морозюк сообщила о том, что переболела коронавирусом

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Сейчас с девушкой все в порядке

Ирина Морозюк сообщила о том, что переболела коронавирусом
Новина українською

Жена украинского защитника "Ризеспора" Николая Морозюка Ирина сообщила о том, что переболела коронавирусом. Об этом девушка рассказала в прямой эфире в своем Инстаграме.

"Две недели назад я заболела каким-то вирусом, типа ОРВИ. Доктор тогда сказала, что 50/50 – возможно, коронавирус, возможно – нет. Я переболела 3-4 дня, основные симптомы ушли, а осталась только потеря обоняния – я не чувствовала вкуса и запаха.

У меня начало першить за грудиной и хотелось покашливать. Потом поднялась температура: не выше 37,5, но было очень хреново. Это продолжалось 3 дня, а на 4-й температура ушла и мне стало легче. Последние 2 дня я уже более или менее чувствую, что кушаю. Я сдала анализ на антитела коронавируса, он у меня положительный.

Врач посмотрела меня и сказала, что все хорошо, но надо сдать тест на антитела. Он показал положительный результат. Она мне звонит и говорит, что у меня положительный результат. Получается, 2 недели назад я переболела коронавирусом без усложнений.

Я повторно сдам анализ, но мне говорят, что болезнь уже прошла. Для них это очень важно, чтобы узнать, не являюсь ли я носителем и не заразна ли для других людей. Я серьезно к этому отнеслась и ни с кем не контактировала. Только с ребенком и няней, но они хорошо себя чувствуют.

Кто говорит, что я вру – вы какие-то придурошные. Я рассказываю, как есть. Я рада, что переболела именно в такой форме. Дай бог, чтобы у меня теперь был иммунитет. Я счастлива, что сейчас им переболела. Дай бог, чтобы у меня были эти антитела и чтобы в этом году я уже не болела коронавирусом", – сказала Морозюк.

Ирина Морозюк сообщила о том, что переболела коронавирусом - изображение 1
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В статье: Ирина Морозюк коронавирус
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Комментарии (2)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
03.04.2020 в 01:17
Поставьте этой дуре спеллчекер , пусть хоть без ошибок вою чушь пишет :)
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oda1979 (Запорожье)
03.04.2020 в 01:07
В рубрику кто из мира спорта заразился короновирусом Морозючка разве не входит??
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