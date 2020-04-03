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Пол Гаскойн впервые завязал отношения после 20 лет борьбы с алкоголизмом. ФОТО

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За Пола можно порадоваться.

Пол Гаскойн впервые завязал отношения после 20 лет борьбы с алкоголизмом. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Последние 20 лет были для Пола Гаскойна непростыми.

Легендарный британец боролся с алко-, нарко- и другими видами зависимости, помноженными на последующие психические проблемы.

Однако, в последнее время дела Газзы начали улучшаться.

Он наконец поборол пагубные пристрастия и начал все чаще появляться на телевиденье.

А теперь еще и личной жизнью занялся.

52-летнего Пола заметили в Манчестере на прогулке в компании с 43-летней Венди Лич.

Пол Гаскойн впервые завязал отношения после 20 лет борьбы с алкоголизмом. ФОТО - изображение 1

Пара отлично проводила время и выглядела счастливой.

По данным местных СМИ, Пол и Венди познакомились во время отдыха в Испании две недели назад и между ними сразу возникла связь.

Пол Гаскойн впервые завязал отношения после 20 лет борьбы с алкоголизмом. ФОТО - изображение 2

Стоит также отметить, что от прошлого брака у Гаскойна остались трое детей – сын Риган и еще двое приемных детей экс-жены Шерил от первого брака.

Со всеми тремя у него отличные отношения, особенно с дочерью Бьянкой.

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