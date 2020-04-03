Звезда Playboy и бывшая подруга Неймара бомбит соцсети на карантине. ВИДЕО
Не дает скучать фанатам.
Неймар – известный ловелас, из пассий которого можно легко собрать футбольную команду (причем глубине состава позавидовали бы ТОП-клубы).
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Одной из самых ярких звезд в этой «Дрим Тим» точно будет Сорая Вучелич.
Звезда Playboy не дает о себе забыть и после расставания с футболистом.
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Девушка умеет эпатировать публику откровенными публикациями.
Особенно активизировалась она сейчас, когда находится на карантине.
Красотка продолжает поддерживать форму и опубликовала видео из пустого спортзала.
Вот только рассмотреть, что там находится за ней - очень сложно.
Кроме того, модель регулярно делиться с подписчиками эффектными фото и умными мыслями.