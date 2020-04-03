  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Звезда Playboy и бывшая подруга Неймара бомбит соцсети на карантине. ВИДЕО

Новости
(2 голосов)

Не дает скучать фанатам.

Звезда Playboy и бывшая подруга Неймара бомбит соцсети на карантине. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Неймар – известный ловелас, из пассий которого можно легко собрать футбольную команду (причем глубине состава позавидовали бы ТОП-клубы).

Читайте также: Одиннадцать подруг Неймара. Сборная бывших девушек бразильской звезды

Одной из самых ярких звезд в этой «Дрим Тим» точно будет Сорая Вучелич.

Звезда Playboy не дает о себе забыть и после расставания с футболистом.

Читайте также: Бывшая девушка Неймара не носит белья и хочет больше секса

Девушка умеет эпатировать публику откровенными публикациями.

Wild wife

Публикация от Sara (@sorajavucelic)

Особенно активизировалась она сейчас, когда находится на карантине.

Красотка продолжает поддерживать форму и опубликовала видео из пустого спортзала.

#65 kg nooo #quarantinelife

Публикация от Sara (@sorajavucelic)

Вот только рассмотреть, что там находится за ней - очень сложно.

Кроме того, модель регулярно делиться с подписчиками эффектными фото и умными мыслями.

....

Публикация от Sara (@sorajavucelic)

#sunset

Публикация от Sara (@sorajavucelic)

#springtime

Публикация от Sara (@sorajavucelic)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар ПСЖ вТренде
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
lucky_guy
03.04.2020 в 16:57
Это просто монстр
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...