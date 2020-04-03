Звезда Playboy и бывшая подруга Неймара бомбит соцсети на карантине. ВИДЕО

Неймар – известный ловелас, из пассий которого можно легко собрать футбольную команду (причем глубине состава позавидовали бы ТОП-клубы).

Одной из самых ярких звезд в этой «Дрим Тим» точно будет Сорая Вучелич.

Звезда Playboy не дает о себе забыть и после расставания с футболистом.

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Девушка умеет эпатировать публику откровенными публикациями.

Особенно активизировалась она сейчас, когда находится на карантине.

Красотка продолжает поддерживать форму и опубликовала видео из пустого спортзала.

Вот только рассмотреть, что там находится за ней - очень сложно.

Кроме того, модель регулярно делиться с подписчиками эффектными фото и умными мыслями.