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Богатая жизнь: Как живет Роналдиньо

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Новое видео от Фолстена

Богатая жизнь: Как живет Роналдиньо
Новина українською

В очередном видео о роскошной жизни футболистов Фолстен расскажет вам о богатой жизни Роналдиньо.

В этом ролике вы узнаете о личной жизни Роналдиньо, о том, сколько у него машин и домов, сколько зарабатывает Роналдиньо, каким занимается бизнесом и за что сейчас находится в тюрьме в Парагвае. Конечно же расскажет о друзьях футболиста, о дружбе Роналдиньо с Месси и не только, а также о хобби Волшебника из Порту-Алегри.

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В статье: Роналдиньо Фолстен
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