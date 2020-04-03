Богатая жизнь: Как живет Роналдиньо

В очередном видео о роскошной жизни футболистов Фолстен расскажет вам о богатой жизни Роналдиньо.

В этом ролике вы узнаете о личной жизни Роналдиньо, о том, сколько у него машин и домов, сколько зарабатывает Роналдиньо, каким занимается бизнесом и за что сейчас находится в тюрьме в Парагвае. Конечно же расскажет о друзьях футболиста, о дружбе Роналдиньо с Месси и не только, а также о хобби Волшебника из Порту-Алегри.