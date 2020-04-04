Новое лицо в украинской тусовке - роскошная жена Фернандо Сантоса. ФОТО

Несмотря на карантин, футболисты не расслабляются и поддерживают форму как могут.

Продолжает тренировки и Фернандо Сантос.

Игрок "Шахтера" продемонстрировал процесс своих тренировок.

Помогает ему в этом его жена Тэмми.

Эффектная красотка старше своего избранника – ей 27 лет и у нее есть дочь Серена.

Кроме того, Тэмми – модель.

В прошлом году она завоевала титул «Мисс Жундиай (муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу)» и на этом останавливаться не собирается.

Несложно догадаться, что инстаграм девушки пестрит яркими фотографиями.

Обратить внимание определенно стоит.