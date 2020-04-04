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Новое лицо в украинской тусовке - роскошная жена Фернандо Сантоса. ФОТО

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(3 голосов)

Просто красотка.

Новое лицо в украинской тусовке - роскошная жена Фернандо Сантоса. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на карантин, футболисты не расслабляются и поддерживают форму как могут.

Продолжает тренировки и Фернандо Сантос.

Игрок "Шахтера" продемонстрировал процесс своих тренировок.

Новое лицо в украинской тусовке - роскошная жена Фернандо Сантоса. ФОТО - изображение 1

Помогает ему в этом его жена Тэмми.

Эффектная красотка старше своего избранника – ей 27 лет и у нее есть дочь Серена.

Кроме того, Тэмми – модель.

В прошлом году она завоевала титул «Мисс Жундиай (муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу)» и на этом останавливаться не собирается.

@divinafestajundiai

Публикация от Tammy Parisoto (@tammyparisoto)

Несложно догадаться, что инстаграм девушки пестрит яркими фотографиями.

Обратить внимание определенно стоит.

Completando a fileirinha !

Публикация от Tammy Parisoto (@tammyparisoto)

be light

Публикация от Tammy Parisoto (@tammyparisoto)

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В статье: Шахтер (Донецк) Украинская Премьер-лига вТренде Фернандо дос Сантос Педро
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
04.04.2020 в 16:13
Такой заголовок и... , где она - та красота?
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