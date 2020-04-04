Новое лицо в украинской тусовке - роскошная жена Фернандо Сантоса. ФОТО
Просто красотка.
Несмотря на карантин, футболисты не расслабляются и поддерживают форму как могут.
Продолжает тренировки и Фернандо Сантос.
Игрок "Шахтера" продемонстрировал процесс своих тренировок.
Помогает ему в этом его жена Тэмми.
Эффектная красотка старше своего избранника – ей 27 лет и у нее есть дочь Серена.
Кроме того, Тэмми – модель.
В прошлом году она завоевала титул «Мисс Жундиай (муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу)» и на этом останавливаться не собирается.
Несложно догадаться, что инстаграм девушки пестрит яркими фотографиями.
Обратить внимание определенно стоит.
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Инспектор ( )
04.04.2020 в 16:13
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