Жена украинского легионера в Индонезии ведет канал на YouTube и балует фанатов эффектными фото. ФОТО

У Евгений Будника крайне интересная карьера.

Воспитанник харьковского футбола немало поколесил по миру: Беларусь, Австрия, Греция, Эстония, Армения.

В 2020-м полузащитник и вовсе перебрался в Индонезию, где выступает за клуб "Персита Тангеранг".

Вместе с ним путешествует и его семья – жена Катерина и дочь Николь.

Вторая половинка 29-летнего игрока решила, что столь богатая на путешествия жизнь должна быть запечатлена на видео.

Потому девушка завела свой канал на YouTube, где публикует ролики о жизни в разных странах.

Кроме того, Катерина регулярно обновляет свой инстаграм, демонстрируя великолепную фигуру и собирая немало комплиментов в комментариях.

Спору нет – супруга Евгения действительно очень привлекательна.