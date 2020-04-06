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Жена украинского легионера в Индонезии ведет канал на YouTube и балует фанатов эффектными фото. ФОТО

Новости
(2 голосов)

Там тоже сейчас карантин.

Жена украинского легионера в Индонезии ведет канал на YouTube и балует фанатов эффектными фото. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

У Евгений Будника крайне интересная карьера.

Воспитанник харьковского футбола немало поколесил по миру: Беларусь, Австрия, Греция, Эстония, Армения.

В 2020-м полузащитник и вовсе перебрался в Индонезию, где выступает за клуб "Персита Тангеранг".

Вместе с ним путешествует и его семья – жена Катерина и дочь Николь.

Вторая половинка 29-летнего игрока решила, что столь богатая на путешествия жизнь должна быть запечатлена на видео.

Потому девушка завела свой канал на YouTube, где публикует ролики о жизни в разных странах.

Кроме того, Катерина регулярно обновляет свой инстаграм, демонстрируя великолепную фигуру и собирая немало комплиментов в комментариях.

Спору нет – супруга Евгения действительно очень привлекательна.

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В статье: Евгений Будник вТренде чемпионат Индонезии
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
06.04.2020 в 17:20
Как вы, бл, достали таким гафном. Реально достали
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