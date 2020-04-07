Скандальный защитник Ман Сити второй раз за неделю нарушил карантин
Не сидится ему спокойно.
Некоторые люди уже не знают, чем себя занять на карантине.
Кайл Уокер вляпался во вторую историю за неделю.
Для начала игрок устроил вечеринку с проститутками.
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Это уже повлекло за собой штраф от "Ман Сити", а футболист был вынужден извиняться за свое поведение.
Как стало известно позже, извинения Уокера не слишком впечатлили Гарета Саутгейта.
Босс сборной Англии намерен в будущем игнорировать скандального защитника при комплектации состава.
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Тем более, что Кайл решил только усугублять свое положение.
Игрок снова нарвался на неприятности, теперь в компании другого опытного «залетчика» Уэйна Руни.
Экс-капитан МЮ и футболист "Ман Сити" были задержаны полицейскими за совместной прогулкой с семьями во время карантина.
Уокер был с бывшей женой и детьми.
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Официальная версия – спортсмены случайно встретились и разговорились.
Тем не менее, это второе за неделю нарушение карантина для Кайла.
В Англии позволяется выходить из дома один раз в день, но при этом встречаться и общаться с другими людьми запрещается.