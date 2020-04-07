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Скандальный защитник Ман Сити второй раз за неделю нарушил карантин

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Не сидится ему спокойно.

Скандальный защитник Ман Сити второй раз за неделю нарушил карантин
UA-Футбол
Новина українською

Некоторые люди уже не знают, чем себя занять на карантине.

Кайл Уокер вляпался во вторую историю за неделю.

Для начала игрок устроил вечеринку с проститутками.

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Это уже повлекло за собой штраф от "Ман Сити", а футболист был вынужден извиняться за свое поведение.

Ukraine bound. UCL is back!

Публикация от Kyle Walker (@kylewalker2)

Как стало известно позже, извинения Уокера не слишком впечатлили Гарета Саутгейта.

Босс сборной Англии намерен в будущем игнорировать скандального защитника при комплектации состава.

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Тем более, что Кайл решил только усугублять свое положение.

Игрок снова нарвался на неприятности, теперь в компании другого опытного «залетчика» Уэйна Руни.

Экс-капитан МЮ и футболист "Ман Сити" были задержаны полицейскими за совместной прогулкой с семьями во время карантина.

@coleen_rooney

Публикация от Wayne Rooney (@waynerooney)

Уокер был с бывшей женой и детьми.

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Официальная версия – спортсмены случайно встретились и разговорились.

Тем не менее, это второе за неделю нарушение карантина для Кайла.

В Англии позволяется выходить из дома один раз в день, но при этом встречаться и общаться с другими людьми запрещается.

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В статье: Кайл Уокер Английская Премьер-лига Манчестер Сити вТренде
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