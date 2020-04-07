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Ирина Морозюк, Миля, Зина, Коно и другие звезды снялись в антикоронавирусном ролике

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Целый сонм украинских звезд футбола и их вторых половинок

Ирина Морозюк, Миля, Зина, Коно и другие звезды снялись в антикоронавирусном ролике
Новина українською

Известные украинские игроки и их вторые половинки снялись в забавном ролике, в котором призывают людей соблюдать элементарные правила гигиены, что поможет не заразиться опасной коронавирусной инфекцией.

Вышло, на удивление, довольно забавно и почти совсем не пошло. Впрочем, судите сами.

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В статье: Евгений Коноплянка Николай Морозюк Артем Милевский Максим Коваль Артем Кравец Виталий Буяльский Александр Нойок Николай Шапаренко Томаш Кендзёра Ирина Морозюк коронавирус
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