Ирина Морозюк, Миля, Зина, Коно и другие звезды снялись в антикоронавирусном ролике

Известные украинские игроки и их вторые половинки снялись в забавном ролике, в котором призывают людей соблюдать элементарные правила гигиены, что поможет не заразиться опасной коронавирусной инфекцией.

Вышло, на удивление, довольно забавно и почти совсем не пошло. Впрочем, судите сами.