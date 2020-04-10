Роскошная вилла, которую Роналду арендовал для самоизоляции за 4 тысяч евро в неделю. ФОТО

Самоизоляция не так страшна, когда ты можешь арендовать роскошный особняк на время карантина.

Криштиану Роналду устал от своей маленькой семиэтажной квартирки в городе Фуншал.

Потому он арендовал скромную виллу в небольшом городке Канисал на все том же острове Мадейра.

Такое удовольствие с шестью спальнями обходится футболисту в 4000 евро в неделю.

Здесь хотя бы есть где побегать со своей невестой Джорджиной.

Ну и обстановочка уютная, ничего не скажешь.

Правда отдыхать здесь игроку осталось недолго – "Ювентус" требует возвращения всех игроков в понедельник, чтобы они успели пройти 14-дневный карантин уже в Италии.