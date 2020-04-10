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Роскошная вилла, которую Роналду арендовал для самоизоляции за 4 тысяч евро в неделю. ФОТО

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Скромненько.

Роскошная вилла, которую Роналду арендовал для самоизоляции за 4 тысяч евро в неделю. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Самоизоляция не так страшна, когда ты можешь арендовать роскошный особняк на время карантина.

Криштиану Роналду устал от своей маленькой семиэтажной квартирки в городе Фуншал.

Потому он арендовал скромную виллу в небольшом городке Канисал на все том же острове Мадейра.

Такое удовольствие с шестью спальнями обходится футболисту в 4000 евро в неделю.

Здесь хотя бы есть где побегать со своей невестой Джорджиной.

Ну и обстановочка уютная, ничего не скажешь.

Роскошная вилла, которую Роналду арендовал для самоизоляции за 4 тысяч евро в неделю. ФОТО - изображение 1Роскошная вилла, которую Роналду арендовал для самоизоляции за 4 тысяч евро в неделю. ФОТО - изображение 2Роскошная вилла, которую Роналду арендовал для самоизоляции за 4 тысяч евро в неделю. ФОТО - изображение 3Роскошная вилла, которую Роналду арендовал для самоизоляции за 4 тысяч евро в неделю. ФОТО - изображение 4Роскошная вилла, которую Роналду арендовал для самоизоляции за 4 тысяч евро в неделю. ФОТО - изображение 5

Правда отдыхать здесь игроку осталось недолго – "Ювентус" требует возвращения всех игроков в понедельник, чтобы они успели пройти 14-дневный карантин уже в Италии.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Италия) вТренде Джорджина Родригес
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