Роскошная вилла, которую Роналду арендовал для самоизоляции за 4 тысяч евро в неделю. ФОТО
Скромненько.
Самоизоляция не так страшна, когда ты можешь арендовать роскошный особняк на время карантина.
Криштиану Роналду устал от своей маленькой семиэтажной квартирки в городе Фуншал.
Потому он арендовал скромную виллу в небольшом городке Канисал на все том же острове Мадейра.
Такое удовольствие с шестью спальнями обходится футболисту в 4000 евро в неделю.
Здесь хотя бы есть где побегать со своей невестой Джорджиной.
Ну и обстановочка уютная, ничего не скажешь.
Правда отдыхать здесь игроку осталось недолго – "Ювентус" требует возвращения всех игроков в понедельник, чтобы они успели пройти 14-дневный карантин уже в Италии.
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