Английский комментатор остался без работы и комментирует соревнования своих собак. ВИДЕО
Навык терять нельзя.
Карантин серьезно ударил по многим людям.
Британский комментатор Эндрю Коттер, как и многие его коллеги, остается без работы.
Но навык терять нельзя – а потому приходится практиковаться на своих собаках.
Олив и Мэйбл участвуют в соревнованиях по поеданию обеда на скорость.
I was bored. pic.twitter.com/bVoC0hyNzC— Andrew Cotter (@MrAndrewCotter) March 27, 2020
И даже их обычное времяпровождение теперь выглядит как хитрая тактическая игра Клоппа и Гвардиолы.
Some sports are slower. More about the strategy. pic.twitter.com/JMBaGJ1tSd— Andrew Cotter (@MrAndrewCotter) April 9, 2020
Другому знаменитому собачнику Алексису Санчесу тоже пора задуматься над такой идеей.
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