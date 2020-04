Английский комментатор остался без работы и комментирует соревнования своих собак. ВИДЕО

Карантин серьезно ударил по многим людям.

Британский комментатор Эндрю Коттер, как и многие его коллеги, остается без работы.

Но навык терять нельзя – а потому приходится практиковаться на своих собаках.

Олив и Мэйбл участвуют в соревнованиях по поеданию обеда на скорость.

И даже их обычное времяпровождение теперь выглядит как хитрая тактическая игра Клоппа и Гвардиолы.

Some sports are slower. More about the strategy. pic.twitter.com/JMBaGJ1tSd