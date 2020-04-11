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Английский комментатор остался без работы и комментирует соревнования своих собак. ВИДЕО

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Навык терять нельзя.

Английский комментатор остался без работы и комментирует соревнования своих собак. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Карантин серьезно ударил по многим людям.

Британский комментатор Эндрю Коттер, как и многие его коллеги, остается без работы.

Но навык терять нельзя – а потому приходится практиковаться на своих собаках.

Олив и Мэйбл участвуют в соревнованиях по поеданию обеда на скорость.

И даже их обычное времяпровождение теперь выглядит как хитрая тактическая игра Клоппа и Гвардиолы.

Другому знаменитому собачнику Алексису Санчесу тоже пора задуматься над такой идеей.

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В статье: Английская Премьер-лига вТренде
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