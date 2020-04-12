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22-летний отчим для Неймара. Мать игрока начала встречаться с молодым киберспортсменом. ФОТО

Новости
(2 голосов)

Это любопытно.

22-летний отчим для Неймара. Мать игрока начала встречаться с молодым киберспортсменом. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Интернет регулярно взрывается слухами о новых романтических отношениях Неймара с моделью/актрисой/певицей.

Оказывается, это у игрока семейное.

На этот раз в центре внимания оказалась мать футболиста Надин.

Женщина объявила о своих отношениях с киберспортсменом Тьяго Рамосом.

22-летний Тьяго является членом команды 4k Easy.

Кроме того, Рамос – звезда соцсетей и модель.

У молодого человека почти 400 тысяч подписчиков в инстаграме, где он регулярно демонстрирует свою мускулатуру.

Очевидно, большинство его поклонников все же не фанаты киберспорта, а девушки.

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В статье: Неймар ПСЖ вТренде
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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
12.04.2020 в 16:19
Над Неймаром и так все смеются.. а теперь еще и отчимом младше себя обзавелся))
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Dimka26 (Чернигов)
12.04.2020 в 16:13
Вот это поворот.
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Yurko-Zahid (Лаббок )
12.04.2020 в 16:11
Божечки мої, це ж просто Голивуд якийсь! На початку сюжету, юний красень закохується у стару покоцану целюлитом бабу, а під кінець фільму підстаркувата попелюшка перетворюється на матусю мультимільйонера! Танцюють усі! Обожнюю сентиментальні історії.
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