22-летний отчим для Неймара. Мать игрока начала встречаться с молодым киберспортсменом. ФОТО
Это любопытно.
Интернет регулярно взрывается слухами о новых романтических отношениях Неймара с моделью/актрисой/певицей.
Оказывается, это у игрока семейное.
На этот раз в центре внимания оказалась мать футболиста Надин.
Женщина объявила о своих отношениях с киберспортсменом Тьяго Рамосом.
22-летний Тьяго является членом команды 4k Easy.
Кроме того, Рамос – звезда соцсетей и модель.
У молодого человека почти 400 тысяч подписчиков в инстаграме, где он регулярно демонстрирует свою мускулатуру.
Очевидно, большинство его поклонников все же не фанаты киберспорта, а девушки.
Ontem sonho, hoje realidade ! Essa foi a minha reação quando cheguei aqui. Que loucura é a vida e, que incrível é esse lugar. Só de pensar que eu ficava em casa no interior sentado no sofá e assistindo a Champions, e hoje me encontro no mesmo lugar onde meus ídolos jogaram, é de não acreditar. Mas a vida é assim, os sonhos podem se realizar, basta ter fé e acreditar. #realmadrid