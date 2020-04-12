22-летний отчим для Неймара. Мать игрока начала встречаться с молодым киберспортсменом. ФОТО

Интернет регулярно взрывается слухами о новых романтических отношениях Неймара с моделью/актрисой/певицей.

Оказывается, это у игрока семейное.

На этот раз в центре внимания оказалась мать футболиста Надин.

Женщина объявила о своих отношениях с киберспортсменом Тьяго Рамосом.

22-летний Тьяго является членом команды 4k Easy.

Кроме того, Рамос – звезда соцсетей и модель.

У молодого человека почти 400 тысяч подписчиков в инстаграме, где он регулярно демонстрирует свою мускулатуру.

Очевидно, большинство его поклонников все же не фанаты киберспорта, а девушки.