Как сейчас выглядит и как живет Кристиан Вьери в США. ФОТО

Коронавирус сильно ударил по США, где уже более ста тысяч летальных случаев.

Сохранять оптимизм в такой ситуации крайне сложно.

Но у Кристиана Вьери есть повод.

Легендарный итальянец смело противостоит страшному виросу, активно работая над рождаемостью в мире.

В конце прошлого месяца у бывшего футболиста родилась дочь Изабель.

Это уже второй ребенок Кристиана с моделью Костанцой Караччоло после Стеллы, появившейся на свет в 2018-м году.

Вьери, в свое время становившийся лучшим бомбардиром Ла Лиги и Серии А, после окончания карьеры стал экспертом на канале beIN Sports.

А свободное время он проводит в Майами, где подрабатывает диджеем и играет на пляже (в футбол или волейбол – не важно).

В прошлом году экс-футболист даже организовал свой турнир Bobo Summer Cup, на который прибыли большие звезды, вроде Роналдо, Эрнана Креспо и Луки Тони.

Но теперь, очевидно, коронавирус и рождение второго ребенка ставят под сомнение проведение следующего турнира.

Остается только воспитывать дочерей и проводить время со своей очаровательной супругой, которая на 16 лет его моложе.