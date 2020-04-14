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Молодой бойфренд матери Неймара ранее встречался с мужчинами и даже с поваром футболиста

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(2 голосов)

Сюжет закручивается.

Молодой бойфренд матери Неймара ранее встречался с мужчинами и даже с поваром футболиста
UA-Футбол
Новина українською

Бразильский сериал в семье Неймара даже не думает заканчиваться.

Ранее стало известно, что мать футболиста объявила о начале отношений с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.

Однако, в этой истории все не так просто.

Как удалось узнать The Sun, вкусы молодого человека распространяются не только на женщин в возрасте, но и на… мужчин.

Ранее Рамос состоял в отношениях с несколькими мужчинами, в числе которых были, личный повар Неймара Мауро, комик Карлиньос Майа и миллионер Эдуардо Перейра.

Сначала повар, потом мама – Тьяго издалека подбирается к самому Нею через его окружение?

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В статье: Неймар ПСЖ вТренде
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Комментарии (10)
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Просто Квашин (Харьков)
14.04.2020 в 11:56
Теперь я понял, почему все геи мира за "Барселону" болеют... И почему Неймару неуютно в ПСЖ....
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0
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мы за динамо (киев)
14.04.2020 в 11:28
повнопривідний неймарчик звізда
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+1
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Evgenariys (Чернигов)
14.04.2020 в 11:05
п*дарасы, в Жовти воды на рудники урановые
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0
-1
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Инспектор ( )
14.04.2020 в 11:02
И все это кодло в Барселону!
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
14.04.2020 в 10:54
Крепкая, дружная, большая интернациональная семья:)) Отличный материал для мемуаров и экранизации:))
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Serega1111 (Киев)
14.04.2020 в 10:45
Скоро все они заживут одной большой и дружной семьей - Неймар, его родители, это пидрило, повар Неймара Мауро, комик Карлиньос Майа и миллионер Эдуардо Перейра, может еще кого-то возьмут
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+1
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Просто Квашин (Харьков)
14.04.2020 в 11:54
...и "Барселона" в полном составе... там все такие...
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skopa (Харьков)
14.04.2020 в 10:02
Кто бы сомневался..Уже подобрался..Немчик, похоже, не против...
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karpatoman (Львів)
14.04.2020 в 09:28
Спершу кухар, потім мама - Тьяго здалеку підбирається до самого Нея через його оточення? Інтєрєсна дєвкі пляшут.
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Просто Квашин (Харьков)
14.04.2020 в 11:53
Интересно геи пляшут
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