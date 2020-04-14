Молодой бойфренд матери Неймара ранее встречался с мужчинами и даже с поваром футболиста
Сюжет закручивается.
Бразильский сериал в семье Неймара даже не думает заканчиваться.
Ранее стало известно, что мать футболиста объявила о начале отношений с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.
Однако, в этой истории все не так просто.
Как удалось узнать The Sun, вкусы молодого человека распространяются не только на женщин в возрасте, но и на… мужчин.
Ранее Рамос состоял в отношениях с несколькими мужчинами, в числе которых были, личный повар Неймара Мауро, комик Карлиньос Майа и миллионер Эдуардо Перейра.
Сначала повар, потом мама – Тьяго издалека подбирается к самому Нею через его окружение?
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
14.04.2020 в 11:56
Ответить
0
0
мы за динамо (киев)
14.04.2020 в 11:28
Ответить
+1
0
Evgenariys (Чернигов)
14.04.2020 в 11:05
Ответить
0
-1
Инспектор ( )
14.04.2020 в 11:02
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
14.04.2020 в 10:54
Ответить
+1
0
Serega1111 (Киев)
14.04.2020 в 10:45
Ответить
+1
0
Просто Квашин (Харьков)
14.04.2020 в 11:54
Ответить
0
0
skopa (Харьков)
14.04.2020 в 10:02
Ответить
+1
0
karpatoman (Львів)
14.04.2020 в 09:28
Ответить
+1
0
Просто Квашин (Харьков)
14.04.2020 в 11:53
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...