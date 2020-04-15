Великолепная актриса, с которой встречается одна из главных молодых звезд планеты. ФОТО

Ашраф Хакими – один из главных ньюзмейкеров коронавирусной паузы в большом футболе.

Защитник отлично проявил себя в дортмундской "Боруссии", но "Реал" не торопиться возвращаться его из аренды.

Потому уже активизировались слухи об интересе к марокканцу со стороны ряда ТОП-клубов, во главе с "Челси", который уже договорился о трансфере соотечественника Ашрафа Хакима Зийеша.

Вместе с футболистом в Лондон может перебраться и его жена Хиба.

Девушка испанка, хотя имеет тунисские корни, что придает шарма ее экзотической внешности.

Красотка стала известна благодаря роли в популярном сериале El Principe, который смотрели миллионы людей.

Но сейчас девушка, которая на 12 лет старше своего избранника, находится в декрете – в феврале она подарила игроку дочь.

Сейчас Ашраф изучает варианты продолжения карьеры, а его вторая половинка активно приводит себя в форму.