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Великолепная актриса, с которой встречается одна из главных молодых звезд планеты. ФОТО

Новости
(2 голосов)

Футболисту можно только позавидовать.

Великолепная актриса, с которой встречается одна из главных молодых звезд планеты. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Ашраф Хакими – один из главных ньюзмейкеров коронавирусной паузы в большом футболе.

Защитник отлично проявил себя в дортмундской "Боруссии", но "Реал" не торопиться возвращаться его из аренды.

Потому уже активизировались слухи об интересе к марокканцу со стороны ряда ТОП-клубов, во главе с "Челси", который уже договорился о трансфере соотечественника Ашрафа Хакима Зийеша.

Вместе с футболистом в Лондон может перебраться и его жена Хиба.

Девушка испанка, хотя имеет тунисские корни, что придает шарма ее экзотической внешности.

Красотка стала известна благодаря роли в популярном сериале El Principe, который смотрели миллионы людей.

Но сейчас девушка, которая на 12 лет старше своего избранника, находится в декрете – в феврале она подарила игроку дочь.

Сейчас Ашраф изучает варианты продолжения карьеры, а его вторая половинка активно приводит себя в форму.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Английская Премьер-лига Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Ла Лига Ашраф Хакими вТренде
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Комментарии (1)
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satellite (Харьков)
15.04.2020 в 14:25
Да,хороша!!!
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