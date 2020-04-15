Великолепная актриса, с которой встречается одна из главных молодых звезд планеты. ФОТО
Футболисту можно только позавидовать.
Ашраф Хакими – один из главных ньюзмейкеров коронавирусной паузы в большом футболе.
Защитник отлично проявил себя в дортмундской "Боруссии", но "Реал" не торопиться возвращаться его из аренды.
Потому уже активизировались слухи об интересе к марокканцу со стороны ряда ТОП-клубов, во главе с "Челси", который уже договорился о трансфере соотечественника Ашрафа Хакима Зийеша.
Вместе с футболистом в Лондон может перебраться и его жена Хиба.
Un placer participar de este número tan especial ECO-GREEN de @elle_spain Con pequeños cambios cotidianos podemos conseguir salvar nuestra casa, nuestro planeta tierra. En lugar del plástico, papel, cartón o cristal.... Reducir el consumo de carne... Subir las escaleras... ¡Infinidad de pequeños gestos que conseguirán grandes cambios! Todos juntos podemos
Девушка испанка, хотя имеет тунисские корни, что придает шарма ее экзотической внешности.
Красотка стала известна благодаря роли в популярном сериале El Principe, который смотрели миллионы людей.
Но сейчас девушка, которая на 12 лет старше своего избранника, находится в декрете – в феврале она подарила игроку дочь.
Сейчас Ашраф изучает варианты продолжения карьеры, а его вторая половинка активно приводит себя в форму.