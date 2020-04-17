Сегодня свой день рождения празднует королева мира футбольных жен - Виктория Бекхэм! ФОТО
Наши поздравления!
В 97-м году популярная певица Виктория Адамс была уверена, что у нее никогда не будет никаких отношений с футболистом. По ее словам, "это совершенно отмороженный контингент, который имеет все, что движется". Но продюсер Spice Girls Саймон Фуллер был фанатом футбола и лелеял надежду сосватать Вику за известного игрока. А потому он нагло использовал ее, чтобы познакомиться с молодым полузащитником МЮ, который только что забил "Челси" и находился в VIP-лаунже "Стэмфорд Бридж". При встрече девушка не знала, что говорить и только ляпнула "хорошо сыграл", хотя понятия не имела о каком голе все говорят. Общение получилось максимально неловким, но молодые люди ощутили мгновенное притяжение друг к другу, а Дэвид Бекхэм потом долго бился головой о спинку сиденья в автобусе, ругая себя за то, что не решился позвать Викторию на свидание.
Сегодня Виктория Бекхэм празднует свой 46-й день рождения. В прошлом году они с Дэвидом отметили 20-летие со дня свадьбы, ровно столько же лет их старшему сыну Бруклину. Они – футбольная пара номер один, состояние которой оценивается в полмиллиарда долларов. "Бекхэмы" уже давно стали именем нарицательным, в каждой стране рано или поздно появляется пара, которую спешат окрестить "норвежские/итальянские/французские/подставить нужное Бекхэмы".
A couple of months ago, @victoriabeckham and I partnered with @omazeworld to give you the opportunity to own our exact outfits we wore on this special day to raise money for the We Love Manchester Emergency Fund. Today is the last day to participate!! All you need to do is support the amazing work of We Love Manchester Emergency Fund and enter at omaze.com/beckham
Сама Вика бросила карьеру певицы еще в 2004-м году, лишь ненадолго вернувшись на сцену ради объединения Spice Girls. С тех пор она занимается модой и регулярно выпускает новые коллекции своего бренда, которые получают высокие оценки от критиков (серьезно – ее модные показы внезапно не похожи на пестрое шоу "кто выпендрится сильнее" и оценить ее одежду могут даже далекие от высокой моды люди).
Ну и конечно сейчас Виктория – счастливая жена и мать четырех детей.
И выглядит она в свои 46 лет великолепно.