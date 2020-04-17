Сегодня свой день рождения празднует королева мира футбольных жен - Виктория Бекхэм! ФОТО

В 97-м году популярная певица Виктория Адамс была уверена, что у нее никогда не будет никаких отношений с футболистом. По ее словам, "это совершенно отмороженный контингент, который имеет все, что движется". Но продюсер Spice Girls Саймон Фуллер был фанатом футбола и лелеял надежду сосватать Вику за известного игрока. А потому он нагло использовал ее, чтобы познакомиться с молодым полузащитником МЮ, который только что забил "Челси" и находился в VIP-лаунже "Стэмфорд Бридж". При встрече девушка не знала, что говорить и только ляпнула "хорошо сыграл", хотя понятия не имела о каком голе все говорят. Общение получилось максимально неловким, но молодые люди ощутили мгновенное притяжение друг к другу, а Дэвид Бекхэм потом долго бился головой о спинку сиденья в автобусе, ругая себя за то, что не решился позвать Викторию на свидание.

Сегодня Виктория Бекхэм празднует свой 46-й день рождения. В прошлом году они с Дэвидом отметили 20-летие со дня свадьбы, ровно столько же лет их старшему сыну Бруклину. Они – футбольная пара номер один, состояние которой оценивается в полмиллиарда долларов. "Бекхэмы" уже давно стали именем нарицательным, в каждой стране рано или поздно появляется пара, которую спешат окрестить "норвежские/итальянские/французские/подставить нужное Бекхэмы".

Сама Вика бросила карьеру певицы еще в 2004-м году, лишь ненадолго вернувшись на сцену ради объединения Spice Girls. С тех пор она занимается модой и регулярно выпускает новые коллекции своего бренда, которые получают высокие оценки от критиков (серьезно – ее модные показы внезапно не похожи на пестрое шоу "кто выпендрится сильнее" и оценить ее одежду могут даже далекие от высокой моды люди).

Ну и конечно сейчас Виктория – счастливая жена и мать четырех детей.

И выглядит она в свои 46 лет великолепно.