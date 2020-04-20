Девушка Владислава Супряги отпраздновала 19-й день рождения в нижнем белье. ФОТО

Пока все готовились к пасхальным празднованиям, девушка Владислава Супряги принимала поздравления с днем рождения.

Даше исполнилось 19 лет, что она отметила оригинальным образом.

Эффектная блондинка сфотографировалась с шариками в нижнем белье.

Хотя сам по себе факт вряд ли кого-то удивляет – красотке не впервой демонстрировать свою фигуру таким образом.