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Девушка Владислава Супряги отпраздновала 19-й день рождения в нижнем белье. ФОТО

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Оригинально.

Девушка Владислава Супряги отпраздновала 19-й день рождения в нижнем белье. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Пока все готовились к пасхальным празднованиям, девушка Владислава Супряги принимала поздравления с днем рождения.

Даше исполнилось 19 лет, что она отметила оригинальным образом.

Эффектная блондинка сфотографировалась с шариками в нижнем белье.

Хотя сам по себе факт вряд ли кого-то удивляет – красотке не впервой демонстрировать свою фигуру таким образом.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Супряга вТренде Днепр-1
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