Девушка Владислава Супряги отпраздновала 19-й день рождения в нижнем белье. ФОТО
Оригинально.
Пока все готовились к пасхальным празднованиям, девушка Владислава Супряги принимала поздравления с днем рождения.
Даше исполнилось 19 лет, что она отметила оригинальным образом.
Эффектная блондинка сфотографировалась с шариками в нижнем белье.
Хотя сам по себе факт вряд ли кого-то удивляет – красотке не впервой демонстрировать свою фигуру таким образом.
Когда женщина чувствует, что она нужна, она совершенно не ревнива. Кто бы ни находился рядом, чем бы ни вертела перед её мужчиной любая другая, она будет совершенно спокойна и уверена в своём мужчине. Потому что знает, что только она ему интересна и им любима. Главный источник женской уверенности в себе — любовь её мужчины! @nikanesterukphoto @tretiakova__anna @playphotostudio