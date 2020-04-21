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Роскошная испанская модель, с которой наслаждается карантином Дани Алвес. ФОТО

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(2 голосов)

Это была любовь с первого взгляда.

Роскошная испанская модель, с которой наслаждается карантином Дани Алвес. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Дани Алвес долгие годы был одним из лучших правых защитников мира и частью суперуспешной "Барселоны".

В прошлом году бразилец вернулся на родину, где продолжает зажигать за "Сан-Паулу".

А параллельно заряжает фанатов позитивом через свой инстаграм.

На карантине футболист находится вместе со своей очаровательной женой Джоаной.

Пара познакомилась еще в 2015-м, когда игрок готовился к переходу в "Ювентус", а модель находилась по работе.

Красотке не привыкать путешествовать по миру и участвовать в показах ведущих модных брендов.

А потому жизнь с футболистом, который после Италии отправился во Францию, а потом и в Бразилию, девушку нисколько не напугала.

Тем более, что еще в 2017-м они поженились.

Церемония прошла тайно на острове Форментера и до сих пор нет никакой информации о том, сколько на ней было гостей и что это были за люди.

My whole life #love

Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

Очевидно, Джоане не занимать чувства юмора – обязательный атрибут, когда ты живешь с таким весельчаком, как Дани.

Но известность в социальных сетях ей принесли не юмористические ролики, а соблазнительные фото.

Модель явно не стесняется демонстрировать свою фигуру, ведь страница в инстаграме в наше время – лучшее портфолио для любого клиента.

Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

xmas time

Публикация от Joana Sanz (@joanasanz)

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В статье: Барселона Дани Алвес Сан-Паулу вТренде
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
21.04.2020 в 17:08
И что тут роскошного???
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