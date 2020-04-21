Роскошная испанская модель, с которой наслаждается карантином Дани Алвес. ФОТО
Это была любовь с первого взгляда.
Дани Алвес долгие годы был одним из лучших правых защитников мира и частью суперуспешной "Барселоны".
В прошлом году бразилец вернулся на родину, где продолжает зажигать за "Сан-Паулу".
А параллельно заряжает фанатов позитивом через свой инстаграм.
На карантине футболист находится вместе со своей очаровательной женой Джоаной.
Пара познакомилась еще в 2015-м, когда игрок готовился к переходу в "Ювентус", а модель находилась по работе.
Красотке не привыкать путешествовать по миру и участвовать в показах ведущих модных брендов.
А потому жизнь с футболистом, который после Италии отправился во Францию, а потом и в Бразилию, девушку нисколько не напугала.
Тем более, что еще в 2017-м они поженились.
Церемония прошла тайно на острове Форментера и до сих пор нет никакой информации о том, сколько на ней было гостей и что это были за люди.
Очевидно, Джоане не занимать чувства юмора – обязательный атрибут, когда ты живешь с таким весельчаком, как Дани.
Но известность в социальных сетях ей принесли не юмористические ролики, а соблазнительные фото.
Модель явно не стесняется демонстрировать свою фигуру, ведь страница в инстаграме в наше время – лучшее портфолио для любого клиента.