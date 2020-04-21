Кинг-Конг жив: Денис Бойко показал, что вытворяет на карантине с соблазнительной женой

Голкипер "Динамо" Денис Бойко, за которым давно и прочно закрепилось прозвище "Кинг-Конг", времени в самоизоляции на карантине зря не теряет.

Вратарь придумал новый челлендж, который он исполнил со своей соблазнительной женой. При этом Денис бросил вызов Евгению Коноплянке, Томашу Кендзере, Андрею Лунину, Сергею Сидорчуку и Руслану Ротаню. Впрочем, повторить задание может каждый желающий со своей половинкой.

Правда тут стоит отметить, что Валерия Бойко не просто красива, но и держит себя в отличной форме. Ведь такой трюк может повторить не каждая девушка.