Кинг-Конг жив: Денис Бойко показал, что вытворяет на карантине с соблазнительной женой
Попробуй повторить
Голкипер "Динамо" Денис Бойко, за которым давно и прочно закрепилось прозвище "Кинг-Конг", времени в самоизоляции на карантине зря не теряет.
Вратарь придумал новый челлендж, который он исполнил со своей соблазнительной женой. При этом Денис бросил вызов Евгению Коноплянке, Томашу Кендзере, Андрею Лунину, Сергею Сидорчуку и Руслану Ротаню. Впрочем, повторить задание может каждый желающий со своей половинкой.
Правда тут стоит отметить, что Валерия Бойко не просто красива, но и держит себя в отличной форме. Ведь такой трюк может повторить не каждая девушка.
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