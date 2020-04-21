  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Кинг-Конг жив: Денис Бойко показал, что вытворяет на карантине с соблазнительной женой

Новости
(1 голосов)

Попробуй повторить

Кинг-Конг жив: Денис Бойко показал, что вытворяет на карантине с соблазнительной женой
Новина українською

Голкипер "Динамо" Денис Бойко, за которым давно и прочно закрепилось прозвище "Кинг-Конг", времени в самоизоляции на карантине зря не теряет.

Вратарь придумал новый челлендж, который он исполнил со своей соблазнительной женой. При этом Денис бросил вызов Евгению Коноплянке, Томашу Кендзере, Андрею Лунину, Сергею Сидорчуку и Руслану Ротаню. Впрочем, повторить задание может каждый желающий со своей половинкой.

Правда тут стоит отметить, что Валерия Бойко не просто красива, но и держит себя в отличной форме. Ведь такой трюк может повторить не каждая девушка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Бойко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...