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Почти на Лабутенах. Джейми Варди копает картошку на огороде в тапочках Gucci за 250 евро. ФОТО

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(2 голосов)

Ну не было у человека нормальной обуви.

Почти на Лабутенах. Джейми Варди копает картошку на огороде в тапочках Gucci за 250 евро. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Наступил карантин и футболисты оказались перед необходимостью чем-то занимать свой досуг.

Когда все инстаграм-челленджи надоели, можно и в саду покопаться.

Джейми Варди явно последовал примеру Дмитрия Шастала и занялся садоводством.

Вот только нормального наряда для работы в саду у игрока не нашлось.

Потому спортсмен вынужден был поливать клубнику и копать картошку в шлепанцах Gucciза 250 евро.

Почти на Лабутенах. Джейми Варди копает картошку на огороде в тапочках Gucci за 250 евро. ФОТО - изображение 1Почти на Лабутенах. Джейми Варди копает картошку на огороде в тапочках Gucci за 250 евро. ФОТО - изображение 2Почти на Лабутенах. Джейми Варди копает картошку на огороде в тапочках Gucci за 250 евро. ФОТО - изображение 3

Это тут же сделало форварда звездой социальных сетей.

Ну хорошо хоть не на Лабутенах.

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В статье: Английская Премьер-лига Джейми Варди Лестер Сити вТренде
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
23.04.2020 в 14:27
Футболеры реально зажрались..
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Serega1111 (Киев)
23.04.2020 в 16:25
Какие у него есть, в таких и копает) Это скорее Gucci зажрались такие тапки за 250 евриков продавать, им красная цена 400-500 гр.
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