Почти на Лабутенах. Джейми Варди копает картошку на огороде в тапочках Gucci за 250 евро. ФОТО

Наступил карантин и футболисты оказались перед необходимостью чем-то занимать свой досуг.

Когда все инстаграм-челленджи надоели, можно и в саду покопаться.

Джейми Варди явно последовал примеру Дмитрия Шастала и занялся садоводством.

Вот только нормального наряда для работы в саду у игрока не нашлось.

Потому спортсмен вынужден был поливать клубнику и копать картошку в шлепанцах Gucciза 250 евро.

Это тут же сделало форварда звездой социальных сетей.

Ну хорошо хоть не на Лабутенах.