Почти на Лабутенах. Джейми Варди копает картошку на огороде в тапочках Gucci за 250 евро. ФОТО
Ну не было у человека нормальной обуви.
Наступил карантин и футболисты оказались перед необходимостью чем-то занимать свой досуг.
Когда все инстаграм-челленджи надоели, можно и в саду покопаться.
Джейми Варди явно последовал примеру Дмитрия Шастала и занялся садоводством.
Вот только нормального наряда для работы в саду у игрока не нашлось.
Потому спортсмен вынужден был поливать клубнику и копать картошку в шлепанцах Gucciза 250 евро.
Это тут же сделало форварда звездой социальных сетей.
Ну хорошо хоть не на Лабутенах.
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
23.04.2020 в 14:27
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Serega1111 (Киев)
23.04.2020 в 16:25
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