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Лука Модрич. Как живет всеми забытый обладатель Золотого мяча

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Новое видео от Фолстена

Лука Модрич. Как живет всеми забытый обладатель Золотого мяча
Новина українською

Привет, друзья! Вы уже догадались, что в этом видео речь пойдет о роскошной жизни Луки Модрича из мадридского "Реала", если ее так можно назвать.

Дело в том, что хорват очень скромный человек, его не встретишь на шумных вечеринках и в компании полуголых девиц. Да и Золотой мяч, который он получил в 2018 году, все уже успели позабыть, потому что Модрич не кричал на каждом шагу о своем достижении, а принял награду и продолжил трудиться на футбольном поле.

В новом ролике от Фолстена вы увидите настоящую жизнь Модрича, автомобиль футболиста, жену-агента, детей, познакомитесь с друзьями Модрича, узнаете о его хобби и конечно же о том, сколько зарабатывает Лука Модрич в "Реале". Приятного просмотра!

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В статье: Лука Модрич Реал (Мадрид)
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