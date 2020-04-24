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Мать Неймара бросила своего 23-летнего бойфренда, узнав о его бисексуальности

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(1 голосов)

Новый поворот.

Мать Неймара бросила своего 23-летнего бойфренда, узнав о его бисексуальности
UA-Футбол
Новина українською

История семейства Неймара захватывает даже больше, чем все бразильские сериалы.

Ранее стало известно, что у матери футболиста завязались отношения с 23-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.

Inexplicável

Публикация от Tiago Ramos (@tiagoramoss)

Тут же СМИ раскопали интересную информацию о прошлом молодого человека, у которого были отношения с мужчинами (в частности – с личным поваром Неймара).

Кажется, именно эта информация и послужила причиной раскола.

Надин, судя по всему, не знала о бисексуальной натуре своего бойфренда.

У пары случился скандал, в результате которого молодой киберспортсмен уехал к своим родителям.

Сам Неймар ранее заявлял, что не против отношений матери с 23-летним парнем.

Видимо, понимал, что это продлиться недолго.

Keep going

Публикация от Tiago Ramos (@tiagoramoss)

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В статье: Неймар ПСЖ вТренде
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
24.04.2020 в 18:30
Вот это поворот. С такими темпами скоро окажется что и Неймар гей... Все возможно...
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