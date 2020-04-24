Мать Неймара бросила своего 23-летнего бойфренда, узнав о его бисексуальности
Новый поворот.
История семейства Неймара захватывает даже больше, чем все бразильские сериалы.
Ранее стало известно, что у матери футболиста завязались отношения с 23-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.
Тут же СМИ раскопали интересную информацию о прошлом молодого человека, у которого были отношения с мужчинами (в частности – с личным поваром Неймара).
Кажется, именно эта информация и послужила причиной раскола.
Надин, судя по всему, не знала о бисексуальной натуре своего бойфренда.
У пары случился скандал, в результате которого молодой киберспортсмен уехал к своим родителям.
Сам Неймар ранее заявлял, что не против отношений матери с 23-летним парнем.
Видимо, понимал, что это продлиться недолго.