Невеста Криштиану Роналду взрывает сеть эффектными видео своих тренировок. ВИДЕО
Сотни тысяч комплиментов.
Футболисты и их вторые половинки продолжают скучать на карантине.
Но форму нужно держать – особенно, если ты невеста такого сумасшедшего, как Криштиану Роналду.
И Джорджина Родригес старается не отставать от футболиста.
Девушка опубликовала видео своих тренировок.
Однако, большинство комментариев все же были комплиментами фигуре пышной красотки, а не ее упражнениям.
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Комментарии (4)
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Рагуль (Kocтопiль)
25.04.2020 в 15:03
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almostfullmoon (Днепропетровск)
25.04.2020 в 13:47
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Инспектор ( )
25.04.2020 в 13:12
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.04.2020 в 12:24
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