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Невеста Криштиану Роналду взрывает сеть эффектными видео своих тренировок. ВИДЕО

Новости
(3 голосов)

Сотни тысяч комплиментов.

Невеста Криштиану Роналду взрывает сеть эффектными видео своих тренировок. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Футболисты и их вторые половинки продолжают скучать на карантине.

Но форму нужно держать – особенно, если ты невеста такого сумасшедшего, как Криштиану Роналду.

И Джорджина Родригес старается не отставать от футболиста.

Девушка опубликовала видео своих тренировок.

Однако, большинство комментариев все же были комплиментами фигуре пышной красотки, а не ее упражнениям.

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В статье: Криштиану Роналду вТренде Джорджина Родригес Ювентус
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Комментарии (4)
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Рагуль (Kocтопiль)
25.04.2020 в 15:03
Срака як у мого сусiда Алграба.
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almostfullmoon (Днепропетровск)
25.04.2020 в 13:47
Главное очком к зрителям
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Инспектор ( )
25.04.2020 в 13:12
А кто же ее фоткал с таких ракурсов?
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0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.04.2020 в 12:24
Толстая.
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