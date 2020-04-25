Невеста Криштиану Роналду взрывает сеть эффектными видео своих тренировок. ВИДЕО

Футболисты и их вторые половинки продолжают скучать на карантине.

Но форму нужно держать – особенно, если ты невеста такого сумасшедшего, как Криштиану Роналду.

И Джорджина Родригес старается не отставать от футболиста.

Девушка опубликовала видео своих тренировок.

Однако, большинство комментариев все же были комплиментами фигуре пышной красотки, а не ее упражнениям.