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Денис Попов против фото его девушки в купальниках и она удалила их. Но интернет все запомнил. ФОТО

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(5 голосов)

Были даже весьма странные.

Денис Попов против фото его девушки в купальниках и она удалила их. Но интернет все запомнил. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Не так давно Денис Попов в прямом эфире в инстаграм рассказал о том, что не в восторге, когда его девушка публикует в социальных сетях откровенные фото.

Интересно, что у Анастасии действительно было несколько эффектных фото в купальниках, но сейчас она удалила их все.

Денис Попов против фото его девушки в купальниках и она удалила их. Но интернет все запомнил. ФОТО - изображение 2

Как сказал Денис, она публиковала их ему на зло.

Значит ли это, что яркая красотка удовлетворила свою жажду мести или футболист заставил ее убрать откровенные фото?

К слову, в интернете ничего не исчезает бесследно.

Денис Попов против фото его девушки в купальниках и она удалила их. Но интернет все запомнил. ФОТО - изображение 2Денис Попов против фото его девушки в купальниках и она удалила их. Но интернет все запомнил. ФОТО - изображение 3Денис Попов против фото его девушки в купальниках и она удалила их. Но интернет все запомнил. ФОТО - изображение 4

Были среди таких фото даже очень загадочные.

В декабре прошлого года Анастасия опубликовала фото с Денисом в номере отеля.

Девушка была в бикини, ее молодой человек - в халате.

Денис Попов против фото его девушки в купальниках и она удалила их. Но интернет все запомнил. ФОТО - изображение 5

И все бы ничего - вот на кровати за их спинами был еще кто-то, чья рука попала в кадр.

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В статье: Динамо (Киев) Украинская Премьер-лига вТренде Денис Попов
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Комментарии (8)
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Steelen (Запорожье)
26.04.2020 в 16:18
Капец дакфейс на фотке где крупным планом лицо... Оборжаться и не смотреть на это больше. Как можно так по идиотски делать и думать что это классно ??
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+1
0
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Spokoyno (Киев)
26.04.2020 в 15:34
Перше питання навіщо викладати те, що люди не бажають щоб "світилося"? Друге... у кожного своє сприйняття! Одні пишаються "своєю крутою дупою", інші вважають це цілком інтимною темою... Так нормальні люди в це просто не лізуть!
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+6
-1
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таврия19752009 (симферополь)
26.04.2020 в 14:57
А на пляжи она в пальто будет купаться или Попов будет все дорогу ее ширмой закрывать .Уровень Попова очевиден .напоминает хачериди и гармаша
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+2
-8
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Инспектор ( )
26.04.2020 в 14:18
А что криминального в фото в бикини? Может тогда и пляжи отменим
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+1
-3
Чернышев (Tegusi)
26.04.2020 в 16:52
Может тебя на вечный карантин посадить?
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0
-1
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Romerik (YNWA)
26.04.2020 в 14:05
Редакторы, ну вы конечно и тв*ри. Зачем выкладывать то, чего не желает ее парень или она сама. Или назло...
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+9
-1
oda1979 (Запорожье)
26.04.2020 в 15:22
Редакция выложила удаленные фото назло Попову:)) только дуэль может прояснить ситуацию между джентльменами уа футбол и Поповы в!
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0
-2
Hanter44 (Baburka)
26.04.2020 в 16:51
Вы заранее отводите редакции роль джентльменов ?Очень многие сомневаются в этом.
0
0


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