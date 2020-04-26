Денис Попов против фото его девушки в купальниках и она удалила их. Но интернет все запомнил. ФОТО

Не так давно Денис Попов в прямом эфире в инстаграм рассказал о том, что не в восторге, когда его девушка публикует в социальных сетях откровенные фото.

Интересно, что у Анастасии действительно было несколько эффектных фото в купальниках, но сейчас она удалила их все.

Как сказал Денис, она публиковала их ему на зло.

Значит ли это, что яркая красотка удовлетворила свою жажду мести или футболист заставил ее убрать откровенные фото?

К слову, в интернете ничего не исчезает бесследно.

Были среди таких фото даже очень загадочные.

В декабре прошлого года Анастасия опубликовала фото с Денисом в номере отеля.

Девушка была в бикини, ее молодой человек - в халате.

И все бы ничего - вот на кровати за их спинами был еще кто-то, чья рука попала в кадр.