Сколько тратит в месяц Криштиану Роналду. ВИДЕО

Привет всем! Сегодня Фолстен в своем новом видео расскажет вам, сколько тратит в месяц Криштиану Роналду.

В этом ролике вы увидите, на что уходят миллионы португальца, сколько он тратит на еду и знаменитую диету Криштиану Роналду. Сколько тратит на жилье, детей и любимую Джорджину Родригес, от которой у него родилась дочь. Ну а в конце ролика будет итог, сколько же тратит в месяц Криштиану Роналду. Приятного просмотра!