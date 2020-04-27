Сколько тратит в месяц Криштиану Роналду. ВИДЕО
Свежий видос от Фолстена
Привет всем! Сегодня Фолстен в своем новом видео расскажет вам, сколько тратит в месяц Криштиану Роналду.
В этом ролике вы увидите, на что уходят миллионы португальца, сколько он тратит на еду и знаменитую диету Криштиану Роналду. Сколько тратит на жилье, детей и любимую Джорджину Родригес, от которой у него родилась дочь. Ну а в конце ролика будет итог, сколько же тратит в месяц Криштиану Роналду. Приятного просмотра!
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