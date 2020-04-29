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Как выглядят и чем занимаются жены и девушки футболистов Динамо (2 часть)

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Новое видео от Фолстена

Как выглядят и чем занимаются жены и девушки футболистов Динамо (2 часть)
Новина українською

Всем привет, друзья! Сегодня Фолстен приготовил для вас новый выпуск из рубрики "жены и девушки футболистов".

В этом ролике вы узнаете о личной жизни не только Вербича, Попова и Цитаишвили, но и других ключевых игроков киевского "Динамо".

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В этом видео вы увидите вторую часть ролика, как выглядят и чем занимаются жены и девушки футболистов "Динамо" Киев. Вы увидите, как выглядят и чем занимаются жены и девушки Беньямина Вербича, Дениса Попова, Никиты Бурды, Артема Шабанова, Александра Андриевского (приняла участие в 10 сезоне Холостяка), Георгия Цитаишвили и Георгия Бущана – футболистов "Динамо" Киев.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев) Артем Шабанов Александр Андриевский Никита Бурда Георгий Цитаишвили Беньямин Вербич Денис Попов
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