Сегодня свой день рождения празднуют две очаровательные девушки игроков Шахтера и Зари. ФОТО
Наши поздравления.
Карантин карантином – а день рождение по расписанию.
Сегодня день рождения сразу у двух очаровательных украинок.
Девушке Давида Хочолавы исполняется 22 года.
Юлия уже опубликовала соответствующее видео.
Не менее ярким получилось и видео, которым поделился ее бойфренд.
Сьогодні свій день народження святкують одразу дві чарівних українки і один футболіст ⠀ 22 роки виповнюється другій половинці Давида Хочолави Юлії, а Владислав Кочергін і його дівчина Карина святкують своє 24-річчя в один день. ⠀ Футболісти вже поздоровили своїх коханих ефектними відео (свайп вправо). ⠀ Приєднуємося до привітань!
Также сегодня важный день у Владислава Кочергина и его второй половинки.
Владиславу, как и Карине, исполнилось 24 года.
Пока досматриваю миллионный сериал за карантин , решила поделиться с вами своим новым списком фильмов и сериалов, которые мне понравились . Сериал «Нарко» - девочки, не знаю как вам , но вашим вторы половинками обязательно понравится этот сериал . Наркотики , деньги и убийства - всё в этом сериале . Сериал «Колл центр» - очень специфический сериал , с прекрасными актёрами и необычным сюжетом. Каждая серия заканчивается максимально неожиданно , очень советую к просмотру . Сериал «Эпидемия» - для любителей русских сериалов от компании Премьер, я долго его откладывала , думала там одни зомби и страшилки , но оказалось совсем не так , сюжет захватывает и вы не успеете заметить , как 8 серий уже и подошли к концу . Фильм «Человек-Невидимка» с полюбившейся мне актрисой по сериалу «Рассказ Служанки» - Элизабетт Мосс Крутой фильм , с концовкой которую я очень ждала . Фильм «Ангел Мой» так же с участием в главной роли прекрасного сериала «Рассказ Служанки» - Ивонн Страховски Этот фильм в моём любимом жанре - триллер и он полностью подходит под своё описание . Фильм «Бункер» о случайности , которая полностью поменяла жизнь героев фильма Тоже триллер , который мне очень запомнился . Фильм «В тени Луны» - фэнтезийный триллер про жизнь полицейского , которая круто меняется в один день . Фильм «Побег из Притории» - мой любимый сюжет про попытку сбежать из тюрьмы , ещё и в главной роли Дэниэл Рэдклифф . А что интересного смотрите Вы на карантине ?
Молодой человек тоже уже успел эффектно поздравить свою возлюбленную.