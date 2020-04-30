Сегодня свой день рождения празднуют две очаровательные девушки игроков Шахтера и Зари. ФОТО

Карантин карантином – а день рождение по расписанию.

Сегодня день рождения сразу у двух очаровательных украинок.

Девушке Давида Хочолавы исполняется 22 года.

Юлия уже опубликовала соответствующее видео.

Не менее ярким получилось и видео, которым поделился ее бойфренд.

Также сегодня важный день у Владислава Кочергина и его второй половинки.

Владиславу, как и Карине, исполнилось 24 года.

Молодой человек тоже уже успел эффектно поздравить свою возлюбленную.