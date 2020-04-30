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Сегодня свой день рождения празднуют две очаровательные девушки игроков Шахтера и Зари. ФОТО

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Наши поздравления.

Сегодня свой день рождения празднуют две очаровательные девушки игроков Шахтера и Зари. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Карантин карантином – а день рождение по расписанию.

Сегодня день рождения сразу у двух очаровательных украинок.

Девушке Давида Хочолавы исполняется 22 года.

Юлия уже опубликовала соответствующее видео.

Не менее ярким получилось и видео, которым поделился ее бойфренд.

Также сегодня важный день у Владислава Кочергина и его второй половинки.

Владиславу, как и Карине, исполнилось 24 года.

Пока досматриваю миллионный сериал за карантин , решила поделиться с вами своим новым списком фильмов и сериалов, которые мне понравились . Сериал «Нарко» - девочки, не знаю как вам , но вашим вторы половинками обязательно понравится этот сериал . Наркотики , деньги и убийства - всё в этом сериале . Сериал «Колл центр» - очень специфический сериал , с прекрасными актёрами и необычным сюжетом. Каждая серия заканчивается максимально неожиданно , очень советую к просмотру . Сериал «Эпидемия» - для любителей русских сериалов от компании Премьер, я долго его откладывала , думала там одни зомби и страшилки , но оказалось совсем не так , сюжет захватывает и вы не успеете заметить , как 8 серий уже и подошли к концу . Фильм «Человек-Невидимка» с полюбившейся мне актрисой по сериалу «Рассказ Служанки» - Элизабетт Мосс Крутой фильм , с концовкой которую я очень ждала . Фильм «Ангел Мой» так же с участием в главной роли прекрасного сериала «Рассказ Служанки» - Ивонн Страховски Этот фильм в моём любимом жанре - триллер и он полностью подходит под своё описание . Фильм «Бункер» о случайности , которая полностью поменяла жизнь героев фильма Тоже триллер , который мне очень запомнился . Фильм «В тени Луны» - фэнтезийный триллер про жизнь полицейского , которая круто меняется в один день . Фильм «Побег из Притории» - мой любимый сюжет про попытку сбежать из тюрьмы , ещё и в главной роли Дэниэл Рэдклифф . А что интересного смотрите Вы на карантине ?

Публикация от K A R I N A (@kkkarina_13)

Молодой человек тоже уже успел эффектно поздравить свою возлюбленную.

Сегодня свой день рождения празднуют две очаровательные девушки игроков Шахтера и Зари. ФОТО - изображение 1
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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Давид Хочолава Владислав Кочергин
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