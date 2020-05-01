До или после? Ирина Морозюк выложила свои ранние фото до пластики

Любительница эпатажа Ирина Морозюк не всегда была той самой Ириной. Как минимум внешне.

Девушка выложила в Инстаграм несколько своих более ранних снимков, еще до хирургического вмешательства в свою красоту.

Как думаете, на каких снимках Ирина выглядит привлекательнее: "до" или "после"?