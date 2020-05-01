До или после? Ирина Морозюк выложила свои ранние фото до пластики
Стоит сравнить
Любительница эпатажа Ирина Морозюк не всегда была той самой Ириной. Как минимум внешне.
Девушка выложила в Инстаграм несколько своих более ранних снимков, еще до хирургического вмешательства в свою красоту.
Как думаете, на каких снимках Ирина выглядит привлекательнее: "до" или "после"?
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Источник:Инстаграм
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Комментарии (1)
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bender_sun (Белая Церковь)
01.05.2020 в 00:21
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