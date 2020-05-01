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До или после? Ирина Морозюк выложила свои ранние фото до пластики

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До или после? Ирина Морозюк выложила свои ранние фото до пластики
Новина українською

Любительница эпатажа Ирина Морозюк не всегда была той самой Ириной. Как минимум внешне.

Девушка выложила в Инстаграм несколько своих более ранних снимков, еще до хирургического вмешательства в свою красоту.

Как думаете, на каких снимках Ирина выглядит привлекательнее: "до" или "после"?

До или после? Ирина Морозюк выложила свои ранние фото до пластики - изображение 1До или после? Ирина Морозюк выложила свои ранние фото до пластики - изображение 2
До или после? Ирина Морозюк выложила свои ранние фото до пластики - изображение 3
До или после? Ирина Морозюк выложила свои ранние фото до пластики - изображение 4

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В статье: Ирина Морозюк
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Источник:
Инстаграм

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Комментарии (1)
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bender_sun (Белая Церковь)
01.05.2020 в 00:21
В смысле, а была пластика?
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