  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Артем Кравец самоудалился из соцсетей

Новости
(1 голосов)

Но может вернуться

Артем Кравец самоудалился из соцсетей
Новина українською

Украинский форвард "Кайсериспора" Артем Кравец сообщил о своем решении покинуть социальные сети на неопределенное время.

Впрочем, нападающий может вернуться в активную жизнь, если для этого будут причины.

Напомним, что недавно Артем развелся со своей женой Анной.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Кравец Кайсериспор (Турция)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...