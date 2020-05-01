Артем Кравец самоудалился из соцсетей
Но может вернуться
Украинский форвард "Кайсериспора" Артем Кравец сообщил о своем решении покинуть социальные сети на неопределенное время.
Впрочем, нападающий может вернуться в активную жизнь, если для этого будут причины.
Напомним, что недавно Артем развелся со своей женой Анной.
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