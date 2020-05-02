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Криштиану Роналду порадовал фанатов новой прической. ФОТО

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(1 голосов)

Португалец не перестает удивлять.

Криштиану Роналду порадовал фанатов новой прической. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Пока его невеста взрывает сеть интимными фотографиями, Криштиану Роналду и сам не прочь подкинуть повод для обсуждения.

Футболист продемонстрировал свою новую прическу.

Португалец опубликовал ряд фото своих тренировок с новым имиджем.

Криштиану Роналду порадовал фанатов новой прической. ФОТО - изображение 1
Криштиану Роналду порадовал фанатов новой прической. ФОТО - изображение 2

А ведь все только начали привыкать к хвостику…

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В статье: Криштиану Роналду Серия А Ювентус (Италия) вТренде
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Комментарии (2)
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Рыдал (Мадрид) (Madrid )
02.05.2020 в 15:50
Порадовал геев всего мира. Так это просто квашино? Радуешься nuдар харькАвский?
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0
0
avatar
Инспектор ( )
02.05.2020 в 14:01
Не то
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0
-1


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