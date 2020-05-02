Криштиану Роналду порадовал фанатов новой прической. ФОТО

Пока его невеста взрывает сеть интимными фотографиями, Криштиану Роналду и сам не прочь подкинуть повод для обсуждения.

Футболист продемонстрировал свою новую прическу.

Португалец опубликовал ряд фото своих тренировок с новым имиджем.

А ведь все только начали привыкать к хвостику…