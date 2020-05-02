Криштиану Роналду порадовал фанатов новой прической. ФОТО
Португалец не перестает удивлять.
Пока его невеста взрывает сеть интимными фотографиями, Криштиану Роналду и сам не прочь подкинуть повод для обсуждения.
Футболист продемонстрировал свою новую прическу.
Португалец опубликовал ряд фото своих тренировок с новым имиджем.
А ведь все только начали привыкать к хвостику…
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
02.05.2020 в 15:50
Ответить
0
0
Инспектор ( )
02.05.2020 в 14:01
Ответить
0
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...