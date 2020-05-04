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Криштиану Роналду подарил матери роскошный Мерседес за 100 тысяч евро на День матери. ФОТО

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(6 голосов)

Хороший подарок.

Криштиану Роналду подарил матери роскошный Мерседес за 100 тысяч евро на День матери. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Вчера в Португалии праздновали День матери.

Конечно же, отмечали его и в семействе Криштиану Роналду.

Футболист преподнес матери Долорес оригинальный подарок - Mercedes GLC Coupe за 100 тысяч евро.

Женщина, которая в марте перенесла инсульт, уже успела похвастаться новым авто в социальных сетях.

Сам же игрок в комментариях еще раз поздравил ее с праздником.

Кроме того, Долорес продемонстрировала эффектную картину в их доме, на которой изображены все члены семьи с КриРо в центре.

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В статье: Криштиану Роналду Серия А Ювентус (Италия) вТренде
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
04.05.2020 в 12:18
любит тёщю
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