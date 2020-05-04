Криштиану Роналду подарил матери роскошный Мерседес за 100 тысяч евро на День матери. ФОТО

Вчера в Португалии праздновали День матери.

Конечно же, отмечали его и в семействе Криштиану Роналду.

Футболист преподнес матери Долорес оригинальный подарок - Mercedes GLC Coupe за 100 тысяч евро.

Женщина, которая в марте перенесла инсульт, уже успела похвастаться новым авто в социальных сетях.

Сам же игрок в комментариях еще раз поздравил ее с праздником.

Кроме того, Долорес продемонстрировала эффектную картину в их доме, на которой изображены все члены семьи с КриРо в центре.