Криштиану Роналду подарил матери роскошный Мерседес за 100 тысяч евро на День матери. ФОТО
Хороший подарок.
Вчера в Португалии праздновали День матери.
Конечно же, отмечали его и в семействе Криштиану Роналду.
Футболист преподнес матери Долорес оригинальный подарок - Mercedes GLC Coupe за 100 тысяч евро.
Женщина, которая в марте перенесла инсульт, уже успела похвастаться новым авто в социальных сетях.
Сам же игрок в комментариях еще раз поздравил ее с праздником.
Кроме того, Долорес продемонстрировала эффектную картину в их доме, на которой изображены все члены семьи с КриРо в центре.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
04.05.2020 в 12:18
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