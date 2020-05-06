  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

За кем следят в Инстаграм Неймар, Зинченко и ван Дейк - ВИДЕО

Новости
(2 голосов)

Свежее видео от Фолстена

За кем следят в Инстаграм Неймар, Зинченко и ван Дейк - ВИДЕО
Новина українською

Всем привет, друзья. В новом ролике от Фолстена вы узнаете, за кем следят в инстаграм лидер "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар, украинец из "Манчестер Сити" Александр Зинченко и один из лучших футболистов планеты Вирджил Ван Дейк.

В этом видео вы узнаете, с кем по соцсетям дружат футболисты, на кого подписаны Зинченко, Неймар и Ван Дейк (там не только Месси, Роналду и Мбаппе), а кто не хочет с ними общаться в инстаграм.

Поверьте, инстаграм известных футболистов очень интересен. Приятного просмотра!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар Ливерпуль Манчестер Сити Александр Зинченко Пари Сен-Жермен (Париж) Вирджил ван Дейк Фолстен
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...