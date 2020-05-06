За кем следят в Инстаграм Неймар, Зинченко и ван Дейк - ВИДЕО

Всем привет, друзья. В новом ролике от Фолстена вы узнаете, за кем следят в инстаграм лидер "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар, украинец из "Манчестер Сити" Александр Зинченко и один из лучших футболистов планеты Вирджил Ван Дейк.

В этом видео вы узнаете, с кем по соцсетям дружат футболисты, на кого подписаны Зинченко, Неймар и Ван Дейк (там не только Месси, Роналду и Мбаппе), а кто не хочет с ними общаться в инстаграм.

Поверьте, инстаграм известных футболистов очень интересен. Приятного просмотра!