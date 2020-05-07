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Мануэль Нойер закрутил роман с гандболисткой, которая моложе его на 14 лет и похожа на его жену. ФОТО

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(1 голосов)

Веселый сезон для вратаря.

Мануэль Нойер закрутил роман с гандболисткой, которая моложе его на 14 лет и похожа на его жену. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Мануэль Нойер продолжает оставаться главным ньюзмейкером "Баварии".

Немецкий кипер сначала воевал с Марком-Андре тер Штегеном в сборной, потом возмущался приобретением Александра Ньюбеля и весь карантин воевал с клубом за новый контракт (и продолжает по сей день).

Last day of our ???????? tour

Публикация от Manuel Neuer (@manuelneuer)

Оказывается, в личной жизни футболиста все еще веселее.

Несколько месяцев назад Мануэль развелся со своей женой Ниной, хотя некоторые издания продолжают считать, что брак еще не расторгнут официально.

Мануэль Нойер закрутил роман с гандболисткой, которая моложе его на 14 лет и похожа на его жену. ФОТО - изображение 1

И вот теперь немец закрутил роман с молодой гандболисткой.

Анника Биссел моложе своего бойфренда на 14 лет и выступает за "Херренберг" из второй Бундеслиги.

Мануэль Нойер закрутил роман с гандболисткой, которая моложе его на 14 лет и похожа на его жену. ФОТО - изображение 2

Как удалось узнать немецким СМИ, девушка уже переехала в дом футболиста, где тот уже установил гандбольные ворота в саду.

Также нельзя не отметить заметное сходство между нынешней и бывшей возлюбленными игрока.

Мануэль Нойер закрутил роман с гандболисткой, которая моложе его на 14 лет и похожа на его жену. ФОТО - изображение 3

Мануэль явно не изменяет своему вкусу в женщинах.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Бунеслига вТренде
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Комментарии (5)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
07.05.2020 в 10:50
Читать всю эту хрень - это нам наказание за то , что крутили носом при обилии матчей до карантина :)
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royalstas (Вінниця)
07.05.2020 в 10:37
Дівчата а ви не сестри?)
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Ten0N (Leopolis)
07.05.2020 в 11:10
Допоможіть м'яча занести.
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Джмиль (Запорожье)
07.05.2020 в 10:29
Неплохо устроилась... Тренировки дома с личным вратарём!
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karpatoman (Львів)
07.05.2020 в 10:40
Та ще й не бідним. Та й тренування, напевно, не тільки у воротах)
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