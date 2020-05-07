Мануэль Нойер закрутил роман с гандболисткой, которая моложе его на 14 лет и похожа на его жену. ФОТО

Мануэль Нойер продолжает оставаться главным ньюзмейкером "Баварии".

Немецкий кипер сначала воевал с Марком-Андре тер Штегеном в сборной, потом возмущался приобретением Александра Ньюбеля и весь карантин воевал с клубом за новый контракт (и продолжает по сей день).

Оказывается, в личной жизни футболиста все еще веселее.

Несколько месяцев назад Мануэль развелся со своей женой Ниной, хотя некоторые издания продолжают считать, что брак еще не расторгнут официально.

И вот теперь немец закрутил роман с молодой гандболисткой.

Анника Биссел моложе своего бойфренда на 14 лет и выступает за "Херренберг" из второй Бундеслиги.

Как удалось узнать немецким СМИ, девушка уже переехала в дом футболиста, где тот уже установил гандбольные ворота в саду.

Также нельзя не отметить заметное сходство между нынешней и бывшей возлюбленными игрока.

Мануэль явно не изменяет своему вкусу в женщинах.