Эффектная девушка лидера Зари освежает воспоминания о теплых краях соблазнительным видео
Очень горячо.
Карантин тяжело переносят не только футболисты, но и их вторые половинки.
Если бы не вся эта история, они бы уже минимум пару раз успели слетать в теплые страны.
А так приходится только вспоминать.
Девушка Евгения Чеберко поделилась эффектным видео.
В остальное же время Дарья помогает футболисту с поддержанием формы на самоизоляции.
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