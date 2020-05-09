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Эффектная девушка лидера Зари освежает воспоминания о теплых краях соблазнительным видео

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Очень горячо.

Эффектная девушка лидера Зари освежает воспоминания о теплых краях соблазнительным видео
UA-Футбол
Новина українською

Карантин тяжело переносят не только футболисты, но и их вторые половинки.

Если бы не вся эта история, они бы уже минимум пару раз успели слетать в теплые страны.

А так приходится только вспоминать.

Девушка Евгения Чеберко поделилась эффектным видео.

В остальное же время Дарья помогает футболисту с поддержанием формы на самоизоляции.

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В статье: Заря (Луганск) Украинская Премьер-лига Евгений Чеберко вТренде
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