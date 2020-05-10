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Андрей Пятов завел аккаунт в Тик Ток и опубликовал танцевальное видео

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Игроки борются со скукой.

Андрей Пятов завел аккаунт в Тик Ток и опубликовал танцевальное видео
UA-Футбол
Новина українською

Все идет к тому, что футболисты скоро вернуться к любимому занятию.

Но пока карантин продолжается, игрокам нужно чем-то себя занимать.

И здесь на помощь приходит Тик Ток.

Многие спортсмены уже завели там аккаунты.

В тренде теперь и Андрей Пятов.

Вратарь "Шахтера" создал страничку для всей своей семьи и уже опубликовал первое танцевальное видео.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Украинская Премьер-лига вТренде
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