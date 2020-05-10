Андрей Пятов завел аккаунт в Тик Ток и опубликовал танцевальное видео
Игроки борются со скукой.
Все идет к тому, что футболисты скоро вернуться к любимому занятию.
Но пока карантин продолжается, игрокам нужно чем-то себя занимать.
И здесь на помощь приходит Тик Ток.
Многие спортсмены уже завели там аккаунты.
В тренде теперь и Андрей Пятов.
Вратарь "Шахтера" создал страничку для всей своей семьи и уже опубликовал первое танцевальное видео.
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