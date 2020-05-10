Прекрасная вторая половинка лидера Зари, с которой не бывает скучно. ВИДЕО
В такой компании карантин не страшен.
Молодая «Заря» успела стать одним из открытий этого сезона.
А одним из лидеров команды Виктора Скрипника стал Владлен Юрченко, который крайне удачно вернулся в Украину.
Отлично складывается все и в личной жизни футболиста.
Во время зимнего отпуска игрок был замечен в компании не только одноклубника Дмитрия Иванисени с женой, но и с очаровательной красоткой.
Как оказалось позже, девушку зовут Кристина и у них с Владленом все серьезно.
Пара вместе находится на самоизоляции и развлекаются сьемками веселых видео.
Сочетание красоты девушки с чувством юмора – настоящая мечта для любого мужчины.
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Комментарии (1)
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Wieniawski (Калуш)
10.05.2020 в 17:09
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