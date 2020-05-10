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Прекрасная вторая половинка лидера Зари, с которой не бывает скучно. ВИДЕО

Новости
(1 голосов)

В такой компании карантин не страшен.

Прекрасная вторая половинка лидера Зари, с которой не бывает скучно. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Молодая «Заря» успела стать одним из открытий этого сезона.

А одним из лидеров команды Виктора Скрипника стал Владлен Юрченко, который крайне удачно вернулся в Украину.

Отлично складывается все и в личной жизни футболиста.

Во время зимнего отпуска игрок был замечен в компании не только одноклубника Дмитрия Иванисени с женой, но и с очаровательной красоткой.

Как оказалось позже, девушку зовут Кристина и у них с Владленом все серьезно.

Пара вместе находится на самоизоляции и развлекаются сьемками веселых видео.

Сочетание красоты девушки с чувством юмора – настоящая мечта для любого мужчины.

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В статье: Заря (Луганск) Владлен Юрченко Украинская Премьер-лига вТренде
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Комментарии (1)
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Wieniawski (Калуш)
10.05.2020 в 17:09
не сайт а тупо желтая пресса какая то .... куде ти катишся редакция
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