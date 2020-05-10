Прекрасная вторая половинка лидера Зари, с которой не бывает скучно. ВИДЕО

Молодая «Заря» успела стать одним из открытий этого сезона.

А одним из лидеров команды Виктора Скрипника стал Владлен Юрченко, который крайне удачно вернулся в Украину.

Отлично складывается все и в личной жизни футболиста.

Во время зимнего отпуска игрок был замечен в компании не только одноклубника Дмитрия Иванисени с женой, но и с очаровательной красоткой.

Как оказалось позже, девушку зовут Кристина и у них с Владленом все серьезно.

Пара вместе находится на самоизоляции и развлекаются сьемками веселых видео.

Сочетание красоты девушки с чувством юмора – настоящая мечта для любого мужчины.