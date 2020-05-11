Наследник Криштиану в Мадриде. Винисиус Жуниор - настоящий маньяк тренировок. ФОТО

Винисиус Жуниор нередко подвергается резкой критике в Мадриде.

При всем очевидном таланте бразильца, его часто ругают за прямолинейность и предсказуемость.

Однако, молодому игроку явно нельзя отказать в трудолюбии.

Особенно это стало заметно сейчас, когда футболисты оказались отрезаны от своих команд и тренировочных центров.

Вингер не просто закрылся дома и засел за видеоигры.

Он регулярно контактирует с личным поваром и фитнес-тренером.

Первый разработал для него четкую диету и следит за ее выполнением.

Второй следит за его физической формой.

Тьяго Лобо – известный физиотерапевт, который почти 20 лет работал в "Сантосе" с Робиньо, Неймаром, Габиголом и другими звездами.

Винисиус уговорил специалиста переехать в Мадрид год назад, после травмы в матче с "Аяксом".

С тех пор Лобо активно сотрудничает с физиотерапевтами "Реала" и помог футболисту стать еще быстрее, уменьшив процент жира и увеличив мышечную массу.

Сам Жуниор превратил свой дом в большой тренажерный зал, где активно занимается на карантине.

Как показывает практика, ребята, которые умеют работать до седьмого пота – достигают успеха.

А Винисиус еще молод, у него точно все впереди.