Наследник Криштиану в Мадриде. Винисиус Жуниор - настоящий маньяк тренировок. ФОТО
Парень работает как сумасшедший.
Винисиус Жуниор нередко подвергается резкой критике в Мадриде.
При всем очевидном таланте бразильца, его часто ругают за прямолинейность и предсказуемость.
Однако, молодому игроку явно нельзя отказать в трудолюбии.
Особенно это стало заметно сейчас, когда футболисты оказались отрезаны от своих команд и тренировочных центров.
Вингер не просто закрылся дома и засел за видеоигры.
Он регулярно контактирует с личным поваром и фитнес-тренером.
Первый разработал для него четкую диету и следит за ее выполнением.
Второй следит за его физической формой.
Тьяго Лобо – известный физиотерапевт, который почти 20 лет работал в "Сантосе" с Робиньо, Неймаром, Габиголом и другими звездами.
Винисиус уговорил специалиста переехать в Мадрид год назад, после травмы в матче с "Аяксом".
С тех пор Лобо активно сотрудничает с физиотерапевтами "Реала" и помог футболисту стать еще быстрее, уменьшив процент жира и увеличив мышечную массу.
Сам Жуниор превратил свой дом в большой тренажерный зал, где активно занимается на карантине.
Как показывает практика, ребята, которые умеют работать до седьмого пота – достигают успеха.
А Винисиус еще молод, у него точно все впереди.