Ира Морозюк продемонстрировала свою новую картину с эротическим подтекстом. ФОТО

Карантинные меры в Украине ослабевают, но жизнь еще не вернулась в привычное русло.

Потому футболисты и их вторые половинки все еще страдают от скуки у себя дома.

Порой это даже полезно – ведь можно открыть в себе неожиданные таланты.

К примеру, Ира Морозюк продемонстрировала свою новую картину «Сочный грейпфрут».

Красотка уже выставила на нее цену в 1000 долларов.

Что думаете?