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Ира Морозюк продемонстрировала свою новую картину с эротическим подтекстом. ФОТО

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Купили бы?

Ира Морозюк продемонстрировала свою новую картину с эротическим подтекстом. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Карантинные меры в Украине ослабевают, но жизнь еще не вернулась в привычное русло.

Потому футболисты и их вторые половинки все еще страдают от скуки у себя дома.

Порой это даже полезно – ведь можно открыть в себе неожиданные таланты.

К примеру, Ира Морозюк продемонстрировала свою новую картину «Сочный грейпфрут».

Красотка уже выставила на нее цену в 1000 долларов.

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В статье: вТренде Ирина Морозюк
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Комментарии (5)
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alex 66 (Кременчуг)
12.05.2020 в 20:36
Коле впарь своему он поведется)))
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0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.05.2020 в 20:27
Немножко на герб Шахтёра "картина" похожа)))
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+1
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kamorka2000 (Запорожье)
12.05.2020 в 20:11
Скорее старый вареник. И цена дол 300, и я сейчас совсем не о картине.
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0
0
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simargl (Чернигов)
12.05.2020 в 20:06
Какая ж она стремная и не настоящая, Ирина эта..., а "картина" просто мусор ... или автопортрет этой вагины с ножками )))))
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+1
0
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satellite (Харьков)
12.05.2020 в 20:01
Страхопи....ще лесное.
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+2
0


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