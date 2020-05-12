Ира Морозюк продемонстрировала свою новую картину с эротическим подтекстом. ФОТО
Купили бы?
Карантинные меры в Украине ослабевают, но жизнь еще не вернулась в привычное русло.
Потому футболисты и их вторые половинки все еще страдают от скуки у себя дома.
Порой это даже полезно – ведь можно открыть в себе неожиданные таланты.
К примеру, Ира Морозюк продемонстрировала свою новую картину «Сочный грейпфрут».
Красотка уже выставила на нее цену в 1000 долларов.
Что думаете?
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex 66 (Кременчуг)
12.05.2020 в 20:36
Ответить
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.05.2020 в 20:27
Ответить
+1
0
kamorka2000 (Запорожье)
12.05.2020 в 20:11
Ответить
0
0
simargl (Чернигов)
12.05.2020 в 20:06
Ответить
+1
0
satellite (Харьков)
12.05.2020 в 20:01
Ответить
+2
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...