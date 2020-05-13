  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Загадочная история Бенджамина Баттона. Лео Месси сбрил бороду и снова выглядит на 25. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Вернулся к старому образу.

Загадочная история Бенджамина Баттона. Лео Месси сбрил бороду и снова выглядит на 25. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Есть люди, которых резко меняет борода.

Лео Месси долгое время усиленно боролся с образом мальчика-подростка, отращивая бороду и делая брутальные татуировки.

Но время идет, аргентинец уже все всем доказал – можно и к старому образу вернуться.

Тату уже никуда не денешь, а вот бороду - вполне.

Лидер "Барселоны" снова предстал чисто выбритым на тренировке команды.

Теперь он снова выглядит на 25.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона Ла Лига вТренде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Киев)
13.05.2020 в 13:17
А я так "мріяв" про фото двух бороданів... Така собі "скорочена" версія ZZ top Тепер точно не поїду Та й в мене "просто денег нет" Нехай там без мене тримаються
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...