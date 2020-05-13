Загадочная история Бенджамина Баттона. Лео Месси сбрил бороду и снова выглядит на 25. ФОТО
Вернулся к старому образу.
Есть люди, которых резко меняет борода.
Лео Месси долгое время усиленно боролся с образом мальчика-подростка, отращивая бороду и делая брутальные татуировки.
Но время идет, аргентинец уже все всем доказал – можно и к старому образу вернуться.
Тату уже никуда не денешь, а вот бороду - вполне.
Лидер "Барселоны" снова предстал чисто выбритым на тренировке команды.
Теперь он снова выглядит на 25.
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Spokoyno (Киев)
13.05.2020 в 13:17
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