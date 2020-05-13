Загадочная история Бенджамина Баттона. Лео Месси сбрил бороду и снова выглядит на 25. ФОТО

Есть люди, которых резко меняет борода.

Лео Месси долгое время усиленно боролся с образом мальчика-подростка, отращивая бороду и делая брутальные татуировки.

Но время идет, аргентинец уже все всем доказал – можно и к старому образу вернуться.

Тату уже никуда не денешь, а вот бороду - вполне.

Лидер "Барселоны" снова предстал чисто выбритым на тренировке команды.

Теперь он снова выглядит на 25.