Деле Алли подвергся нападению грабителей и получил ножевое ранение
Благо, все обошлось.
Несколько неприятных моментов в жизни пришлось пережить Деле Алли.
На дом футболиста было совершено нападение грабителей.
В этот момент дома был сам игрок, его девушка Руби Мэй и их друзья.
Спортсмен получил ножевые ранения, его друг тоже пострадал.
Злоумышленники унесли несколько дорогих часов и драгоценности Руби.
Как сообщает полиция, пока никто не задержан, а само нападение могло быть спланированным.
Алли уже сообщил, что пережил ужасный опыт, но с ним все будет в порядке.
Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support.— Dele (@dele_official) May 13, 2020
И это главное – а часы и драгоценности всегда можно купить новые.