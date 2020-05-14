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Деле Алли подвергся нападению грабителей и получил ножевое ранение

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Благо, все обошлось.

Деле Алли подвергся нападению грабителей и получил ножевое ранение
UA-Футбол
Новина українською

Несколько неприятных моментов в жизни пришлось пережить Деле Алли.

На дом футболиста было совершено нападение грабителей.

В этот момент дома был сам игрок, его девушка Руби Мэй и их друзья.

Спортсмен получил ножевые ранения, его друг тоже пострадал.

Злоумышленники унесли несколько дорогих часов и драгоценности Руби.

Как сообщает полиция, пока никто не задержан, а само нападение могло быть спланированным.

Алли уже сообщил, что пережил ужасный опыт, но с ним все будет в порядке.

И это главное – а часы и драгоценности всегда можно купить новые.

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В статье: Английская Премьер-лига Деле Алли вТренде Тоттенхэм
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