Деле Алли подвергся нападению грабителей и получил ножевое ранение

Несколько неприятных моментов в жизни пришлось пережить Деле Алли.

На дом футболиста было совершено нападение грабителей.

В этот момент дома был сам игрок, его девушка Руби Мэй и их друзья.

Спортсмен получил ножевые ранения, его друг тоже пострадал.

Злоумышленники унесли несколько дорогих часов и драгоценности Руби.

Как сообщает полиция, пока никто не задержан, а само нападение могло быть спланированным.

Алли уже сообщил, что пережил ужасный опыт, но с ним все будет в порядке.

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support.