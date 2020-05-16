Экс-футболист Барселоны взорвал соцсети откровенным фото с обнаженной красоткой. ФОТО

Джонатан дос Сантос немало поиграл в Испании и со спокойной совестью уехал вслед за братом Джованни в Лос-Анджелес.

Сейчас мексиканец наслаждается жарким калифорнийским солнцем…

…и похоже, что в весьма приятной компании.

Футболист взбудоражил своих поклонников в инстаграме (2,3 миллиона подписчиков) откровенным фото.

На снимке игрок в постели с обнаженной девушкой.

Как позже выяснилось, красоткой с фото оказалась Аманда Тривизас – популярная эквадорская модель греческого происхождения.

850 тысяч подписчиков девушки в инстаграме (среди которых есть и Неймар) вряд ли были удивлены, ведь она нередко балует их соблазнительными фото в своей ленте.

Однако, до такой откровенности дело все же не доходило.