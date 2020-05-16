Экс-футболист Барселоны взорвал соцсети откровенным фото с обнаженной красоткой. ФОТО
Кажется, фото вышло случайно.
Джонатан дос Сантос немало поиграл в Испании и со спокойной совестью уехал вслед за братом Джованни в Лос-Анджелес.
Gracias a todos los fans por el increíble ambiente de ayer. No fue nuestro mejor partido pero se trabajó hasta el final para al menos conseguir un buen resultado. No se pudo pero esto es muy largo y no tengo duda de que este equipo les dará muchas alegrías este año. Para acabar, muy feliz por mi vuelta después de 4 meses de lesión. @lagalaxy
Сейчас мексиканец наслаждается жарким калифорнийским солнцем…
…и похоже, что в весьма приятной компании.
Футболист взбудоражил своих поклонников в инстаграме (2,3 миллиона подписчиков) откровенным фото.
На снимке игрок в постели с обнаженной девушкой.
Как позже выяснилось, красоткой с фото оказалась Аманда Тривизас – популярная эквадорская модель греческого происхождения.
850 тысяч подписчиков девушки в инстаграме (среди которых есть и Неймар) вряд ли были удивлены, ведь она нередко балует их соблазнительными фото в своей ленте.
Однако, до такой откровенности дело все же не доходило.