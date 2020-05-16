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Экс-футболист Барселоны взорвал соцсети откровенным фото с обнаженной красоткой. ФОТО

Новости
(4 голосов)

Кажется, фото вышло случайно.

Экс-футболист Барселоны взорвал соцсети откровенным фото с обнаженной красоткой. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Джонатан дос Сантос немало поиграл в Испании и со спокойной совестью уехал вслед за братом Джованни в Лос-Анджелес.

Сейчас мексиканец наслаждается жарким калифорнийским солнцем…

…и похоже, что в весьма приятной компании.

Футболист взбудоражил своих поклонников в инстаграме (2,3 миллиона подписчиков) откровенным фото.

На снимке игрок в постели с обнаженной девушкой.

Экс-футболист Барселоны взорвал соцсети откровенным фото с обнаженной красоткой. ФОТО - изображение 1

Как позже выяснилось, красоткой с фото оказалась Аманда Тривизас – популярная эквадорская модель греческого происхождения.

850 тысяч подписчиков девушки в инстаграме (среди которых есть и Неймар) вряд ли были удивлены, ведь она нередко балует их соблазнительными фото в своей ленте.

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Публикация от AMANDA TRIVIZAS (@amandatrivizas)

#happyhalloween

Публикация от AMANDA TRIVIZAS (@amandatrivizas)

Однако, до такой откровенности дело все же не доходило.

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В статье: Барселона МЛС Хонатан дос Сантос вТренде Лос-Анджелес Гэлакси
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Киев)
16.05.2020 в 15:13
ТА ВИ ШО Футболу поки НЕМА, тому всі скучили за чимсь круглим... пружним
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Serega1111 (Киев)
16.05.2020 в 12:11
Уа-порнболл
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