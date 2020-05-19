Прелестная жена футболиста, который стал героем Вольфсбурга на этих выходных. ФОТО

Противостояние "Шахтера" и "Вольфсбурга" растянулось на несколько месяцев.

Только на этих выходных немецкий чемпионат вышел с карантина.

"Волки" стартовали в гостях у "Аугсбурга" и вырвали победу только на последних минутах.

Героем команды стал Даниэль Гинчек, который вышел во втором тайме и эффектно замкнул прострел партнера уже в добавленное время.

Если бы матч проходил со зрителями, на трибунах обязательно присутствовала бы жена футболиста Вибке.

Но можно даже сказать, что карантин пришелся семейству футболиста очень кстати.

В апреле Даниэль в третий раз стал отцом – супруга подарила ему третью дочь.

Игрок смог больше времени посвятить семье и, как видим, вернулся в строй с новыми силами и мотивацией.

Можно только поздравить нападающего и отдать должное красоте его второй половинки.

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