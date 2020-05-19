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Прелестная жена футболиста, который стал героем Вольфсбурга на этих выходных. ФОТО

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(1 голосов)

Игрок даже успел стать отцом во время карантина.

Прелестная жена футболиста, который стал героем Вольфсбурга на этих выходных. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Противостояние "Шахтера" и "Вольфсбурга" растянулось на несколько месяцев.

Только на этих выходных немецкий чемпионат вышел с карантина.

"Волки" стартовали в гостях у "Аугсбурга" и вырвали победу только на последних минутах.

Героем команды стал Даниэль Гинчек, который вышел во втором тайме и эффектно замкнул прострел партнера уже в добавленное время.

Если бы матч проходил со зрителями, на трибунах обязательно присутствовала бы жена футболиста Вибке.

Но можно даже сказать, что карантин пришелся семейству футболиста очень кстати.

В апреле Даниэль в третий раз стал отцом – супруга подарила ему третью дочь.

Игрок смог больше времени посвятить семье и, как видим, вернулся в строй с новыми силами и мотивацией.

Можно только поздравить нападающего и отдать должное красоте его второй половинки.

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Чарівна дружина футболіста, який став героєм Вольфсбурга на цих вихідних ⠀ Протистояння "Шахтаря" і "Вольфсбурга" розтягнулося на кілька місяців. Тільки на цих вихідних німецький чемпіонат вийшов з карантину. ⠀ "Вовки" стартували в гостях у "Аугсбурга" і вирвали перемогу лише на останніх хвилинах. Героєм команди став Даніель Гінчек, який вийшов у другому таймі і ефектно замкнув простріл партнера вже в доданий час. ⠀ Якби матч проходив з глядачами, на трибунах обов'язково була б присутня дружина футболіста Вібке. ⠀ Але можна навіть сказати, що карантин виявився сімейству футболіста дуже доречним. У квітні Даніель втретє став батьком - дружина подарувала йому третю дочку. Гравець зміг більше часу присвятити родині і, як бачимо, повернувся в гру з новими силами і мотивацією. ⠀ Можна тільки привітати нападника і віддати належне красі його другої половинки. ⠀ #вольфсбург #бундесліга #футбольнікрасуні #шахтарвольфсбург #гінчек

Публикация от UA-FOOTBALL (@uafootball_top)

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В статье: Бундеслига Даниэль Гинчек Вольфсбург вТренде
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
19.05.2020 в 13:40
Просто отпад
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